Двое украинцев дороже всей Исландии: трансферные стоимости сборных перед очным поединком
Сборная Украины значительно превосходит национальную команду Исландии по суммарной цене игроков.
РБК-Украина анализирует стоимости сегодняшних соперников и их лидеров.
Сколько стоит сборная Исландии
Суммарная стоимость игроков сборной Исландии из заявки на сегодняшний матч с Украиной по версии Transfermarkt составляет 78,4 миллиона евро.
Это почти вчетверо меньше, чем суммарная ценность футболистов нашей команды. Более того, весь состав соперников по стоимости уступает суммарной цене двух самых дорогих футболистов из состава "сине-желтых" (Забарный + Судаков).
Самые дорогие футболисты в составе наших соперников - нападающий итальянской "Фиорентины" Альберт Гудмундссон и полузащитник французского "Лилля" Хакон Харальдссон, которые стоят по 18 миллионов евро. В нашей сборной они не попали бы в топ-5. Другие футболисты Исландии значительно уступают лидерам.
Топ-10 самых дорогих в сборной Исландии:
- Альберт Гудмундссон - 18 млн
- Хакон Харальдссон - 18 млн
- Исак Йоханнессон - 7 млн
- Виллум Виллумссон - 4 млн
- Кристиан Хлинссон - 4 млн
- Микаэль Эллерсон - 3,4 млн
- Торир Хелгасон - 3 млн
- Сверрир Ингасон - 2,5 млн
- Хакон Вальдимарссон - 2,5 млн
- Севар Магнуссон - 2,0 млн
Самые дорогие в сборной Украины
Суммарная стоимость нашей национальной команды на сегодняшнюю игру - 297,3 млн евро. Самым дорогим является игрок французского ПСЖ - Илья Забарный (55 млн евро).
Топ-10 самых дорогих в сборной Украины:
- Илья Забарный - 55 млн евро
- Георгий Судаков - 32 млн евро
- Виталий Миколенко - 28 млн
- Анатолий Трубин - 28 млн
- Артем Довбик - 25 млн
- Николай Матвиенко - 16 млн
- Владислав Ванат - 15 млн
- Егор Ярмолюк - 15 млн
- Владимир Бражко - 12 млн
- Николай Шапаренко - 11 млн
