Украина спасла ничью с Венгрией в отборе молодежного Евро-2027

Сборная Украины U-21 провела второй матч в рамках квалификационного турнира молодежного Евро-2027. В номинально домашнем поединке в Словении "сине-желтые" встречались со сверстниками из Венгрии.

О том, как проходил матч - рассказывает РБК-Украина.

Евро-2027 U-21, квалификация

Украина - Венгрия - 3:3

Голы: Степанов, 8, Маткевич, 76, Крупский, 85 - Туболи, 37 (пенальти), Молнар, 60, Феньй

Детали противостояния

Украина вышла на игру лидером группы и явным фаворитом. И сразу с первых минут стала диктовать ход поединка. И уже на 8-й минуте счет открыл Степанов. Воспользовавшись идеальным пасом от Лосенко он вышел один на один с голкипером и перебросил его.

"Сине-желтые" контролировали игру до середины первого тайма, а затем стали ошибаться. Один из таких промахов привел к пенальти и пропущенному голу.

Сразу после этого команда снова начала давить на ворота соперника, но до перерыва воплотить свое преимущество в гол не смогла.

В середине второго тайма венгры выбежали в стремительную атаку: Молнар вошел в штрафную площадку и пробил в ближний угол. Домчак не спас нашу сборную.

На 76-й минуте наши сравняли счет: Маткевич выбежал из-за спин защитников, переиграл вратаря и закатил мяч в пустые ворота.

Но через четыре минуты венгры снова повели в счете. Они получили право на штрафной. И хотя сам удар был заблокирован, нападающий гостей Феньо был первым на добивании - 2:3.

Украинцам удалось спасти матч благодаря голу Крупского на 85-й минуте. "Сине-желтые" могли и вырвать победу, но Гусол в компенсированное время не реализовал свой момент.