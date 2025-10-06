Ненов о языковых скандалах вокруг Данилко и его концертов: "Давайте запретим"

Креативный директор, продюсер и клипмейкер Герман Ненов высказался о скандалах вокруг Андрея Данилко. Артист, выступающий в образе Верки Сердючки, провоцирует нешуточные споры, когда выступает со своими русскоязычными песнями.

Что сказал продюсер о Сердючке

Так, Доротюк напомнила Ненову о скандалах вокруг артиста, который продолжает петь на русском.

"Не всем дано чувствовать контекст, не всем дано быстро перестроить себя. Особенно когда артист уже в статусе легенды. Нам надо все равно объединиться, и любая дискуссия по поводу того, что нравится, что поет на русском, или не нравится - она должна быть в пределах толерантности друг к другу", - сказал Ненов.

И если мы живем в правовом государстве, подчеркнул продюсер, эта ситуация должна либо нарушать закон, либо не нарушать.

Ненов высказался о Данилко (скриншот)

"Если мы не поем на русском, давайте запретим это на законодательном уровне. Здесь должно быть регулирование. Давайте не петь на русском, примем это закон, что не может в публичном пространстве звучать не только русская музыка, как есть уже закон, что музыка российских исполнителей не может даже в машине звучать. А еще и музыка украинских исполнителей на русском языке", - предлагает он.

При этом, отметил Герман, возникает один вопрос. Случилось так, что за годы Независимости Украины почти 70% песен, на которых мы все выросли, на русском языке.

"Это выбор людей. Если бы люди не ходили, Андрей Данилко уже давно перевел бы все песни на украинский язык. Давай будем честными. Если нет опроса, нет и предложения, оно убивается. Я 3 года уже изучаю рекламу: если люди не покупают товар, его сначала снимают с верхних полок, а потом убирают из сетей. Поэтому вопрос к людям", - пояснил он.