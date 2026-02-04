Анатолич разнес Петра Черного из-за скандала с выездом мужчин за границу: "Это отвратительно"

Украинский телеведущий Анатолий Анатолич публично отреагировал на громкий скандал вокруг певца Петра Черного , которого журналисты Bihus.info заподозрили в участии в схеме незаконной переправки мужчин за границу в период военного положения.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на YouTube-канал звезды.

Ведущий заявил, что не может оставаться в стороне, ведь подобные истории бьют по репутации всего креативного сообщества.

По словам Анатолича, он возмущен тем, что из-за отдельных случаев под сомнение ставится честная работа артистов, музыкантов и ведущих, которые законно выезжают за границу с концертами и благотворительными проектами.

Он подчеркнул, что такие действия вредят доверию ко всей индустрии.

Ведущий также вспомнил, что имеет официальное право пересекать границу как многодетный отец, однако принципиально не пользуется этой возможностью для собственного комфорта или отдыха.

Схему, описанную в журналистском расследовании, Анатолич охарактеризовал как циничную и неприемлемую, подчеркнув, что в случае подтверждения финансовой выгоды она должна стать предметом рассмотрения правоохранительных органов.

"Это бросает тень на всю индустрию, потому что огромное количество артистов, танцоров, ведущих ездят за границу на различные концерты. Например, я могу выезжать за границу как многодетный отец, но не пользуюсь этим ради отдыха. Схема тупорила - у меня ноль понимания. Я считаю это отвратительным. Мне кажется, что если Петя на этом зарабатывал, то это вообще подсудное должно быть дело", - возмутился Анатолий Анатолич.

Скандал с выездом мужчин: что инкриминируют Петру Черному

Согласно материалам расследования Bihus.Info, Петр Черный может быть причастен к незаконному вывозу за границу по меньшей мере пяти украинских мужчин.

Их якобы оформляли как участников музыкального коллектива певца для выезда на благотворительные концерты.

Журналисты выяснили, что знакомый артиста Сергей Матусов в период с июня 2025 года по январь 2026-го неоднократно обращался в КГВА с просьбами о разрешении на выезд.

При этом состав так называемых "артистов" каждый раз менялся, однако фамилия Черного фигурировала в документах постоянно.

Часть мужчин после поездок за пределы Украины домой так и не вернулась.

Некоторые из фигурантов подтвердили журналистам, что пересекали границу как участники коллектива певца, а один из них заявил, что заплатил за такую возможность около пяти тысяч долларов.

Сам Петр Черный от детальных комментариев отказался, ответив журналистам эмоционально и агрессивно.

"Кто тебя послал? Наверное, тот черт, который не может поделить с Матусовым кэш (деньги - прим. ред.). Закройте рот, когда Петр Черный говорит", - заявил он.