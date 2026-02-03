ua en ru
"Это не цирк и не клуб": Пивоварова обвинили в надругательстве над Оперным театром в Одессе

Вторник 03 февраля 2026 11:57
UA EN RU
"Это не цирк и не клуб": Пивоварова обвинили в надругательстве над Оперным театром в Одессе Артем Пивоваров (фото: facebook.com/pivovarovofficial)
Автор: Иванна Пашкевич

Украинский певец Артем Пивоваров оказался в центре громкого обсуждения после концерта в Одессе. Причиной волны критики стало поведение артиста во время выступления в Одесском национальном академическом театре оперы и балета.

Подробнее об этом узнайте в материале на РБК-Украина.

Во время концерта Пивоваров прямо со сцены выбрался на балкон зрительного зала и прошелся по краю ограждения.

Таким образом артист пытался добраться до поклонницы, чтобы забрать у нее цветы.

Видео с этого момента быстро разлетелось по сети - ролики активно распространяют поклонники певца в соцсетях.

Сам Артем Пивоваров заверил, что передвигался максимально осторожно и ничего не повредил в театре.

@_portal__ Odesa Day 1.Done Артем как всегда-энергия, драйв и немного паркура #pivovarovmusic оригинальный звук - PIVOVAROV_PORTAL_FAN

Впрочем, в комментариях под видео пользователи массово выражают возмущение, отмечая, что такое поведение является проявлением неуважения к культурной и архитектурной ценности здания.

Отдельно пользователи отмечают, что подобные трюки могут быть опасными как для самого артиста, так и для зрителей.

  • Наруга над театром
  • Ппц, і це Оперний наш театр...
  • Це ж Оперний, а не клуб. Треба поводитися культурно, хоч ти і супер співак
  • Це найжахливіше, що спіткало оперний театр...
  • Оперний в шоці від цього.... Ніякого виховання... Це не цирк...
  • Це теж саме те, що виступати в Лаврі

&quot;Это не цирк и не клуб&quot;: Пивоварова обвинили в надругательстве над Оперным театром в ОдессеАртем Пивоваров возмутил поведением в театре (скриншот)

К слову, сам Артем Пивоваров публично не отреагировал на критику и не прокомментировал ситуацию.

Стоит отметить, что это не первый случай, когда артиста критикуют за поведение во время выступлений в театрах.

Ранее во время концерта в Черновцах Пивоваров также забрался на балкон в зрительном зале.

Тогда певец, несмотря на травмированную за несколько месяцев до этого ногу, повесил ее через перила балкона и продолжил петь вместе с фанатами.

&quot;Это не цирк и не клуб&quot;: Пивоварова обвинили в надругательстве над Оперным театром в ОдессеАртем Пивоваров (фото: instagram.com/pivovarovmusic)

Хотя часть публики восприняла этот жест как проявление физической выносливости и эмоционального контакта со зрителями, далеко не все поклонники разделили восторг.

Многие пользователи тогда также осудили артиста, назвав такие действия проявлением неуважения к театральному пространству, где проходил концерт.

При написании материала использовались следующие источники: TikTok-аккаунт PIVOVAROV_PORTAL_FAN, Instagram Пивоварова.

