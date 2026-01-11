Победительница "Холостяка" с Чмерковским поддержала Надин: "Все это проходила и я"

Победительница первого сезона проекта "Холостяк" Александра Шульгина высказалась о поведении главного героя 14-го сезона Тараса Цымбалюка и обратилась со словами поддержки к Надин Головчук.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Instagram модели.

По словам Шульгиной, поведение Цымбалюка вызвало у нее дежавю, ведь во многом повторяет сценарий первого сезона.

Она отметила, что тогда также создавалось впечатление показной заботы об участницах, тогда как на самом деле главный герой, хореограф Макс Чмерковский, не был готов брать ответственность за собственные решения.

Александра добавила, что и в ее сезоне ответственность за финальный выбор фактически перекладывалась на команду проекта.

"Этот сезон безумно напомнил мой. Цымбалюк - это же просто Чмерковский. Так же сбросил со своих плеч ответственность. Не хотел ничего объяснять. Сначала переживал за девушек, а потом ему оказалось поф*г на них", - говорит блогерша.

Шульгина обратилась к Надин (скриншот)

Отдельно Шульгина обратилась к победительнице 14-го сезона - модели Надин Головчук.

Она подчеркнула, что хорошо понимает ситуацию, в которой оказалась Надин, ведь сама проходила похожий путь после завершения шоу.

По словам Александры, сложный период не означает поражение, и самое важное - еще впереди.

"Надюшка очень напомнила меня. И вся эта ситуация вокруг нее, все это проходила я. Ты - большая молодец, крутая, классная, настоящая, аутентичная, у тебя офигенная энергия, у тебя все получится, несмотря на то, что ты не являешься сейчас народной любимицей. Ты классная и ты еще все покажешь. Я тому пример", - подытожила блогерша.

Напомним, ранее актер Тарас Цымбалюк в интервью Еве Коршик заявлял, что после завершения участия в шоу между ним и Надин Головчук не сложилось полноценных романтических отношений.

Он объяснял это спецификой формата проекта, который, по его мнению, не оставляет достаточно времени для глубокого познания человека и заставляет участников вести себя неестественно.

Тарас Цымбалюк и Надин (фото: instagram.com/nadin.holovchuk)

По словам артиста, съемки с постоянным присутствием камер и плотный график создают условия, при которых сложно выстроить настоящую эмоциональную связь.

Именно поэтому, как отмечал актер, большинство пар после финала не продолжают отношения вне телешоу.

Также он рассказывал, что после завершения съемок они с Надин разъехались, а дальнейшее общение свелось к коротким и нерегулярным сообщениям, которые со временем прекратились и не получили развития.

В то же время сама Надин Головчук категорически не согласилась с такой версией событий. Модель назвала слова Цымбалюка ложными, подчеркнув, что его публичные заявления об отсутствии какого-либо контакта после финала не соответствуют действительности.

Девушка призналась, что была искренне удивлена услышанным, ведь после завершения проекта между ними все же состоялся личный разговор без камер и посторонних.

Тарас Цымбалюк и Надин (фото: instagram.com/nadin.holovchuk)

По словам Надин, для нее ключевой была искренность в общении, а не формальное продолжение истории после телевизионного финала.

Модель также отметила, что реакция Цымбалюка тогда была положительной.

После этого, по словам финалистки шоу, они действительно пытались строить отношения, однако этот период длился недолго - около месяца.

Она добавила, что этот этап подтверждают как совместные фотографии, так и поездки вместе с Цимбалюком на гастроли.