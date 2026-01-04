ua en ru
Вс, 04 января Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Шоу бизнес Праздники Советы Гороскопы Интересное Спорт
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Развлечения » Шоу бизнес

Цымбалюк честно сказал, почему не выбрал Ирочку в финале "Холостяка"

Воскресенье 04 января 2026 18:44
UA EN RU
Цымбалюк честно сказал, почему не выбрал Ирочку в финале "Холостяка" Тарас Цымбалюк и Ирина Пономаренко (фото: instagram.com/taras.tsymbaliuk)
Автор: Иванна Пашкевич

Украинский актер и главный герой шоу "Холостяк-14" Тарас Цымбалюк рассказал о своем первом впечатлении от модели из Донецка Ирочки и объяснил, почему в итоге не выбрал ее в финале проекта.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на интервью знаменитости в подкасте Okay Eva.

По словам Цымбалюка, Ирина Пономаренко сразу привлекла его внимание еще во время первой встречи благодаря своему внешнему виду.

"Во-первых, это единственная девушка, которая пришла в шапке. Уже как минимум. Интересно. У нее такой нетривиальный наряд был, и плюс она без конца тыкала свое лицо", - рассказал артист.

Тарас признался, что ему действительно стало интересно пообщаться с Ириной, хотя сначала он колебался, как корректно реагировать на ее образ.

Цымбалюк честно сказал, почему не выбрал Ирочку в финале &quot;Холостяка&quot;Ирина Пономаренко (фото: instagram.com/ponomarenko.hlf)

"Я реально думал сказать: "Малая, ты можешь снять шапку?". А тогда думаю, видимо, я буду каким-то бычарой. Поэтому я уже, когда мы сидели общались, говорю: "Малан, ты можешь снять эту шапку или нет?", - пояснил он.

В то же время актер подчеркнул, что в процессе проекта руководствовался не симпатиями, а ощущением, может ли между ним и участницей сложиться нечто большее.

"Я не почувствовал, что может с кем-нибудь сложиться метч в целом на проекте", - отметил актер.

По его словам, когда сформировалась тройка девушек, с которыми было более-менее комфортное общение, он оказался в тупике и обратился за советом к продюсерам.

"Когда собралась тройка девушек, с которыми более-менее складывается общение, мы с продюсерами сели и я говорю: "Давайте посоветуемся, потому что я не знаю, у меня тупик", - признался актер.

Цымбалюк честно сказал, почему не выбрал Ирочку в финале &quot;Холостяка&quot;Тарас Цымбалюк (фото: instagram.com/taras.tsymbaliuk)

Цимбалюк также подчеркнул, что принципиально не хотел создавать иллюзий и давать участницам ложные обещания относительно будущих отношений.

"Я не видел смысла разбрасываться какими-то обещающими флюидами и рассказывать девушкам, что мы сейчас будем строить будущее, что мы пара. Я уже понимал, что это все-таки капсульная история", - сказал он.

Отдельно актер рассказал о единственной участнице, перед которой почувствовал настоящую вину из-за ее эмоциональной реакции после финала.

"Единственное, перед кем я извинился, потому что я испытал реальные чувства, - это Настя. Это девушка, которая пришла в этот проект искренне", - отметил Тарас.

По его словам, именно ее реакция после завершения шоу заставила его переосмыслить собственное поведение.

"Она просто ревела от того, что я ее не выбрал. И я перед этим человеком извинился несколько раз, потому что я задел ее чувства", - добавил актер.

Цимбалюк признался, что если бы раньше осознал глубину ее переживаний, вел бы себя иначе.

"Если бы я это почувствовал немного раньше, я бы, наверное, за кадром с ней поговорил и более осторожно отнесся бы к ее чувствам, потому что этот человек очень достоин того, чтобы с ним обращались по-человечески", - подытожил актер.

Вас может заинтересовать:

Читайте РБК-Украина в Google News
Холостяк Тарас Цымбалюк
Новости
Дейнеко уволили из ГПСУ, его место временно займет Вавринюк
Дейнеко уволили из ГПСУ, его место временно займет Вавринюк
Аналитика
Обстрелы не склоняют украинцев к переговорам с Россией: интервью с социологом Антиповичем
Милан Леличруководитель рубрик Политика и Мир Обстрелы не склоняют украинцев к переговорам с Россией: интервью с социологом Антиповичем