Цымбалюк честно сказал, почему не выбрал Ирочку в финале "Холостяка"

Украинский актер и главный герой шоу "Холостяк-14" Тарас Цымбалюк рассказал о своем первом впечатлении от модели из Донецка Ирочки и объяснил, почему в итоге не выбрал ее в финале проекта.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на интервью знаменитости в подкасте Okay Eva.

По словам Цымбалюка, Ирина Пономаренко сразу привлекла его внимание еще во время первой встречи благодаря своему внешнему виду.

"Во-первых, это единственная девушка, которая пришла в шапке. Уже как минимум. Интересно. У нее такой нетривиальный наряд был, и плюс она без конца тыкала свое лицо", - рассказал артист.

Тарас признался, что ему действительно стало интересно пообщаться с Ириной, хотя сначала он колебался, как корректно реагировать на ее образ.

Ирина Пономаренко (фото: instagram.com/ponomarenko.hlf)

"Я реально думал сказать: "Малая, ты можешь снять шапку?". А тогда думаю, видимо, я буду каким-то бычарой. Поэтому я уже, когда мы сидели общались, говорю: "Малан, ты можешь снять эту шапку или нет?", - пояснил он.

В то же время актер подчеркнул, что в процессе проекта руководствовался не симпатиями, а ощущением, может ли между ним и участницей сложиться нечто большее.

"Я не почувствовал, что может с кем-нибудь сложиться метч в целом на проекте", - отметил актер.

По его словам, когда сформировалась тройка девушек, с которыми было более-менее комфортное общение, он оказался в тупике и обратился за советом к продюсерам.

"Когда собралась тройка девушек, с которыми более-менее складывается общение, мы с продюсерами сели и я говорю: "Давайте посоветуемся, потому что я не знаю, у меня тупик", - признался актер.

Тарас Цымбалюк (фото: instagram.com/taras.tsymbaliuk)

Цимбалюк также подчеркнул, что принципиально не хотел создавать иллюзий и давать участницам ложные обещания относительно будущих отношений.

"Я не видел смысла разбрасываться какими-то обещающими флюидами и рассказывать девушкам, что мы сейчас будем строить будущее, что мы пара. Я уже понимал, что это все-таки капсульная история", - сказал он.

Отдельно актер рассказал о единственной участнице, перед которой почувствовал настоящую вину из-за ее эмоциональной реакции после финала.

"Единственное, перед кем я извинился, потому что я испытал реальные чувства, - это Настя. Это девушка, которая пришла в этот проект искренне", - отметил Тарас.

По его словам, именно ее реакция после завершения шоу заставила его переосмыслить собственное поведение.

"Она просто ревела от того, что я ее не выбрал. И я перед этим человеком извинился несколько раз, потому что я задел ее чувства", - добавил актер.

Цимбалюк признался, что если бы раньше осознал глубину ее переживаний, вел бы себя иначе.

"Если бы я это почувствовал немного раньше, я бы, наверное, за кадром с ней поговорил и более осторожно отнесся бы к ее чувствам, потому что этот человек очень достоин того, чтобы с ним обращались по-человечески", - подытожил актер.