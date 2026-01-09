ua en ru
Победительница "Холостяка" честно о своем состоянии после проекта: "Благодарна себе, что выжила"

Пятница 09 января 2026 17:33
Надин Головчук работает над изменениями в себе (скриншот)
Автор: Сюзанна Аль Мариди

Победительница романтического реалити "Холостяк" и модель Надин Головчук поделилась, как участие в проекте повлияло на ее жизнь и внутреннее состояние. Этот опыт стал для нее переломным и побудил к изменениям.

Подробнее об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на интервью Надин Савве Демину.

Как изменилась Надин после "Холостяка"

В последние полгода после проекта она пережила серьезные внутренние трансформации и до сих пор находится в процессе переосмысления себя.

"Изменилось мое состояние - это факт. Наверное, какие-то взгляды на ситуации тоже. Мне вся эта история дала очень большой толчок обдумать и изменить свой характер. Я в процессе", - поделилась она.

Победительница "Холостяка" раскрыла, что именно стремится изменить в себе.

"Модель поведения к другим людям. Не быть такой доверчивой, быть более сдержанной, молчаливой. Я даже говорила на финальном свидании, что у меня был внутренний конфликт: я слишком открыта и слишком показала себя такой, какая есть. К сожалению, это недооценили. Люди в этом увидели игру", - сказала Надин.

Как изменилась Надин после "Холостяка" (скриншот)

Она также призналась, что потеряла во время участия часть внутренней легкости и наивной радости.

"Маленькая хрупкая девочка - это когда дети маленькие совсем, они еще не испорчены, в них много любви. Они радуются мелочам, они с восторгом просто от каждой секунды, от того самого там киндера или подарка под елку какого-то. Во мне это было. К сожалению, это немножко погасло. Это пропало во время проекта и после", - рассказала она.

В то же время сейчас Надин работает над возвращением к этому состоянию.

"Мне нравится, как я начинаю из этого выходить. И очень благодарна себе, что я это все прошла и выжила", - сказала она.

Надин раскрыла, что потеряла из-за участия в "Холостяке" (скриншот)

На вопрос, способна ли она на лицемерие, модель ответила честно - нет, но хотела бы научиться.

"Чаще всего есть такие люди, которые очень плохие изнутри, но надевают маску доброго человека. А вот людям, которые действительно имеют большое сердце, они им нужно иногда надевать маску, чтобы не ранить и не делать больно. Я хочу этому научиться, потому что мне все равно трудно", - призналась она.

Надин добавила, что продолжает работать над собой и меняться.

"Я не научилась еще точно быть на 100% сознательной. У меня есть свои ошибки. У меня все равно есть какие-то модели поведения, которые со мной жили определенных пару лет. Сейчас это меняю. Мне нравится, что я нахожу в себе силы и желание это делать для себя", - подытожила она.

