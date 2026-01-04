ua en ru
Цымбалюк объяснил разрыв с победительницей "Холостяка": "Нет смысла"

Воскресенье 04 января 2026 13:28
Цымбалюк объяснил разрыв с победительницей "Холостяка": "Нет смысла" Тарас Цымбалюк и Надин (фото: instagram.com/nadin.holovchuk)
Автор: Иванна Пашкевич

Актер Тарас Цымбалюк откровенно рассказал об отношениях с победительницей шоу "Холостяк" Надин Головчук и объяснил, почему именно он стал инициатором их разрыва.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на интервью артиста в подкасте Okay Eva.

Когда произошел раскол отношений между Цымбалюком и Надин

По словам актера, после завершения проекта между ним и Надин не сложилось полноценных отношений.

Цымбалюк отметил, что времени для глубокого знакомства было слишком мало, а формат шоу не позволяет людям быть собой.

"Мы не так много времени провели вместе. Вот реально, если посчитать по часам, то часов 15 я провел с Надин вместе на этом проекте. За эти 15 часов человек как ни крути, не может быть собой на 100%. Даже на 50% быть собой, ему тяжеловато", - заявил Тарас.

Цымбалюк объяснил разрыв с победительницей &quot;Холостяка&quot;: &quot;Нет смысла&quot;Тарас Цымбалюк и Надин (фото: instagram.com/nadin.holovchuk)

Он добавил, что именно из-за таких условий большинство участников шоу после финала не строят реальных отношений.

"Поэтому, наверное, это ключевое, почему в этом проекте подавляющее большинство Холостяков не строит для себя этот реальный семейный фундамент и не вступают в отношения. Немного спартанские условия для построения отношений", - пояснил Цимбалюк.

После завершения съемок, по словам знаменитости, они с Надин разъехались, а общение свелось к коротким и нечастым перепискам, которые не имели развития.

"Мы закончили проект и потом мы типа разъехались, и все. И с тех пор были переписки, и в этих переписках они были такие альтернативные: "Привет, как дела?". Их было не так много", - рассказал актер.

Цымбалюк объяснил разрыв с победительницей &quot;Холостяка&quot;: &quot;Нет смысла&quot;Тарас Цымбалюк и Надин (фото: instagram.com/nadin.holovchuk)

Тарас также признался, что понимал: Надин могла иметь ожидания относительно будущего, поэтому решил действовать честно и не затягивать ситуацию.

"Я понимал, что девушка энергетически оставляет какую-то частичку себя и что-то себе планирует. Женщинам же нужно видеть путь, цель и цель, куда они движутся. Поэтому я решил написать ей, что нет смысла тратить время друг друга, и на этом надо все это закончить", - отметил Тарас артист.

Ведущая подкаста Ева Коршик поинтересовалась, не травмировали ли Надин такие слова.

Актер заверил, что разговор был спокойным и без конфликта.

"Думаю, что нет. Общение было нормальное", - ответил Тарас Цымбалюк.

Отметим, что СМИ неоднократно высказывали предположение, якобы во время участия в шоу Тарас Цымбалюк уже имел отношения со своей бывшей - бизнесвумен Светланой Готочкиной.

По словам блогера-сплетника Богдана Беспалова, сам проект актер якобы воспринимал скорее как формальность, из-за чего не проявлял особого интереса к участницам.

В то же время сам Цимбалюк ни разу публично не подтверждал подобные заявления.

А недавно ситуацию прокомментировала и Светлана Готочкина. Она рассказала, что в течение 2025 года они с Тарасом несколько раз возобновляли отношения и расходились, однако впоследствии приняли решение окончательно поставить точку.

По словам предпринимательницы, между ними больше нет романтики - только дружеские отношения.

