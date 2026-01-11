Переможниця "Холостяка" зі Чмерковським підтримала Надін: "Все це проходила і я"

Переможниця першого сезону проєкту "Холостяк" Олександра Шульгіна висловилася щодо поведінки головного героя 14-го сезону Тараса Цимбалюка та звернулася зі словами підтримки до Надін Головчук.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Instagram моделі.

За словами Шульгіної, поведінка Цимбалюка викликала в неї дежавю, адже багато в чому повторює сценарій першого сезону.

Вона зазначила, що тоді також складалося враження показної турботи про учасниць, тоді як насправді головний герой, хореограф Макс Чмерковський, не був готовий брати відповідальність за власні рішення.

Олександра додала, що і в її сезоні відповідальність за фінальний вибір фактично перекладалася на команду проєкту.

"Цей сезон шалено нагадав мій. Цимбалюк - це ж просто Чмерковський. Так само скинув зі своїх плечей відповідальність. Не хотів нічого пояснювати. Спочатку переживав за дівчат, а потім йому виявилося поф*г на них", - говорить блогерка.

Шульгіна звернулася до Надін (скріншот)

Окремо Шульгіна звернулася до переможниці 14-го сезону - моделі Надін Головчук.

Вона наголосила, що добре розуміє ситуацію, в якій опинилася Надін, адже сама проходила схожий шлях після завершення шоу.

За словами Олександри, складний період не означає поразку, і найважливіше - ще попереду.

"Надюшка дуже нагадала мене. І вся ця ситуація навколо неї, все це проходила я. Ти - велика молодець, крута, класна, справжня, автентична, у тебе офігенна енергія, у тебе все вийде, попри те, що ти не є зараз народною улюбленицею. Ти класна і ти ще все покажеш. Я тому приклад", - підсумувала блогерка.

Нагадаємо, раніше актор Тарас Цимбалюкв інтерв'ю Єві Коршик заявляв, що після завершення участі у шоу між ним і Надін Головчук не склалося повноцінних романтичних стосунків.

Він пояснював це специфікою формату проєкту, який, на його думку, не залишає достатньо часу для глибокого пізнання людини та змушує учасників поводитися неприродно.

Тарас Цимбалюк і Надін (фото: instagram.com/nadin.holovchuk)

За словами артиста, зйомки з постійною присутністю камер і щільний графік створюють умови, за яких складно вибудувати справжній емоційний зв’язок.

Саме тому, як зазначав актор, більшість пар після фіналу не продовжують стосунки поза межами телешоу.

Також він розповідав, що після завершення зйомок вони з Надін роз’їхалися, а подальше спілкування звелося до коротких і нерегулярних повідомлень, які з часом припинилися та не отримали розвитку.

Водночас сама Надін Головчук категорично не погодилася з такою версією подій. Модель назвала слова Цимбалюка неправдивими, наголосивши, що його публічні заяви про відсутність будь-якого контакту після фіналу не відповідають дійсності.

Дівчина зізналася, що була щиро здивована почутим, адже після завершення проєкту між ними все ж відбулася особиста розмова без камер і сторонніх.

Тарас Цимбалюк і Надін (фото: instagram.com/nadin.holovchuk)

За словами Надін, для неї ключовою була щирість у спілкуванні, а не формальне продовження історії після телевізійного фіналу.

Модель також зазначила, що реакція Цимбалюка тоді була позитивною.

Після цього, за словами фіналістки шоу, вони дійсно намагалися будувати стосунки, однак цей період тривав недовго - близько місяця.

Вона додала, що цей етап підтверджують як спільні фотографії, так і поїздки разом із Цимбалюком на гастролі.