Строили ли Цымбалюк и Надин отношения после "Холостяка"? Победительница шоу раскрыла правду

Пятница 09 января 2026 14:41
UA EN RU
Строили ли Цымбалюк и Надин отношения после "Холостяка"? Победительница шоу раскрыла правду Тарас Цымбалюк и Надин (фото: instagram.com/taras.tsymbaliuk)
Автор: Иванна Пашкевич

Победительница 14-го сезона шоу "Холостяк", модель Надин Головчук, впервые публично прокомментировала свои отношения с главным героем проекта - актером Тарасом Цымбалюком - после финала шоу.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на интервью участницы шоу Славе Демину.

По словам модели, публичные заявления Цимбалюка об отсутствии какого-либо общения после шоу не соответствуют действительности.

Она уточнила, что имеет в виду и заявления Цымбалюка о том, что они не виделись после проекта.

"И я имею в виду именно его слова на счет того, что мы не виделись после проекта. И да, действительно, было голосовое сообщение", - пояснила победительница шоу.

Именно это сообщение, по словам модели, и стало завершением их общения.

Строили ли Цымбалюк и Надин отношения после &quot;Холостяка&quot;? Победительница шоу раскрыла правдуТарас Цымбалюк и Надин (фото: nstagram.com/nadin.holovchuk)

Финалистка проекта подчеркнула, что не хочет замалчивать ситуацию, ведь не воспринимает неправду.

"Мне странно просто я не люблю врать и поэтому я не хочу так это точно как-то умалчивать об этом", - подчеркнула модель.

По словам Надин, после финала между ними все же состоялся откровенный разговор без камер.

"После проекта мы действительно типа с ним сели поговорить. Я у него спросила, сказала: "Смотри, я не хочу тебя никаким образом ограждать, забирать у тебя там свободу и не там говорить все, давай будет вместе, будем вместе", - вспомнила Головчук.

Она объяснила, что стремилась к честности, а не формальному продолжению истории после шоу.

"Я хотела наоборот, чтобы он мне дал честно типа фидбэк", - подчеркнула победительница.

Реакция Тараса тогда была положительной.

"И он такой: "Нет, ну, типа я хочу попробовать", - пересказала Надин.

После этого они действительно пытались строить отношения, хотя этот период был непродолжительным - до месяца времени.

Модель отметила, что именно этот этап подтверждают и совместные фото, и поездки с Цымбалюком на гастроли.

"Для чего мне придумать того, чего не существует? Для меня это странно", - заявила Головчук.

Строили ли Цымбалюк и Надин отношения после &quot;Холостяка&quot;? Победительница шоу раскрыла правдуТарас Цымбалюк и Надин (фото: nstagram.com/nadin.holovchuk)

Впоследствии она начала чувствовать напряжение и холод в общении.

"Я почувствовала, что что-то не то", - призналась модель.

Надин объяснила, что решила отойти, потому что узнала знакомый сценарий, связанный с прошлыми отношениями мужа.

"Я поняла, что-то с бывшими связано, когда где-то на горизонте и муж не может забыть. И я такая, мне этот опыт не нужен", - пояснила она.

По словам Головчук, она ждала ответственного и прямого разговора, однако вместо этого получила голосовое сообщение.

"У него был выбор это сделать в голосовом сообщении в Инстаграме", - отметила победительница.

Несмотря на внешнее спокойствие, ситуация оказалась для нее болезненной.

"Сейчас я понимаю, что мне действительно это было больно. Мне действительно это было неприятно", - признала Надин.

В интервью также прозвучала тема бывшей Тараса - Светланы Готочкиной, однако модель подчеркнула, что не хотела бы акцентировать внимание на ее имени.

"Я не хотела бы, чтобы здесь фигурировало ее имя", - подчеркнула Головчук.

При этом она отметила, что вопрос не в ревности, а в соответствии слов и действий.

"Для меня просто очень важно, когда какие-то слова подкреплялись действием", - пояснила модель.

В конце концов Надин призналась, что прожила несколько эмоциональных этапов, прежде чем принять ситуацию.

"Я прожила несколько этапов каких-то своих чувств и потом такая приняла. Думаю, окей", - подытожила она.

Что ранее об отношениях с Надин говорил Цымбалюк

Актер Тарас Цымбалюк ранее заявлял, что после завершения шоу между ним и Надин не возникло полноценных романтических отношений.

По его словам, формат проекта не дает достаточно времени для настоящего познания человека, а участники часто вынуждены действовать в неестественных для себя условиях.

Артист отмечал, что именно ограничения съемок и постоянное присутствие камер мешают сформировать глубокую связь, из-за чего большинство пар после финала не продолжают отношения вне проекта.

"Поэтому, наверное, это ключевое, почему в этом проекте подавляющее большинство Холостяков не строит для себя этот реальный семейный фундамент и не вступают в отношения. Немного спартанские условия для построения отношений", - пояснил Цымбалюк.

Также актер отмечал, что после завершения съемок они с Надин разъехались, а дальнейшее общение ограничилось короткими и нечастыми сообщениями, которые не переросли во что-то большее и со временем сошли на нет.

