Павел Табаков даст камерный концерт, который вдохновит на любовь: когда и где

Среда 12 ноября 2025 18:08
Павел Табаков даст камерный концерт, который вдохновит на любовь: когда и где Павел Табаков выступит в Киеве (фото: instagram.com/tabakov_official)
Автор: Иванна Пашкевич

Павел Табаков, который недавно признался, что пережил рак лимфатической системы, готовит особый романтический концерт под рояль в Киеве.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на команду артиста, которого называют "неисправимым романтиком".

Что известно о концерте Табакова в Киеве

Романтический вечер акустической музыки под названием "Любовь живая" состоится 23 ноября в уютной локации культурного центра "Печерск Дворец", что на Арсенальной.

По-домашнему уютный и по-дружески откровенный вечер, по замыслу артиста, станет своего рода тет-а-тет со слушателем. Такой камерный формат дает полную музыкальную свободу, ведь во время акустических выступлений певец может позволить себе гораздо больше импровизации, чем на больших концертах в сопровождении группы или оркестра.

Сам Табаков отмечает, что вдохновлялся мировыми легендами, которые работают в таком же формате.

"Если вам нравится то, что делают Элтон Джон, Стинг, Билли Джоэл, Гэри Барлоу (а я сам просто обожаю их творчество!), - тогда этот концерт для вас. Такие вечера сближают и вдохновляют", - говорит он.

В этот вечер певец представит как свои главные хиты: "Ты танцуешь одна", "Моя на всю жизнь", "Только ты моя", "Любовь жива", "Все для нас", "В тебе моя любовь".

Также прозвучат песенные премьеры и кавер-версии мировых хитов. Многие песни получат новое, эксклюзивное, акустическое звучание - только под рояль и гитару.

Билеты на камерный концерт Табакова в Киеве доступны на Concert.ua по этой ссылке.

Кто такой Павел Табаков

Павел Табаков - это известный украинский певец, музыкант, композитор и аранжировщик родом из Львова.

Его популярность возросла после участия и побед в ведущих телевизионных музыкальных проектах.

Он стал победителем пятого сезона телепроекта "Шанс" в 2005 году, а также победил во втором сезоне шоу "Голос Страны" в 2012 году. Также певец был полуфиналистом второго сезона шоу "Україна має талант".

До своей сольной карьеры он работал в коллективах "Менестрели" и акапельном октете "Орфей".

Табаков выпустил шесть сольных музыкальных альбомов, включая "Тільки ти моя", "Різдво для двох" и "Кофе-blues".

