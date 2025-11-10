ua en ru
Макс Барских готовит рождественское шоу в Киеве: когда и где состоится концерт

Понедельник 10 ноября 2025 16:25
Макс Барских (фото: instagram.com/max_barskih)
Автор: Иванна Пашкевич

После масштабного европейского тура Макс Барских возвращается домой - к украинским поклонникам. Уже 13 декабря артист выступит с большим рождественским шоу во Дворце спорта в Киеве.

Подробнее узнайте в материале на РБК-Украина.

Этот концерт станет праздничным открытием зимней части всеукраинского тура певца.

По словам Барских, он хочет подарить зрителям "чистую магию", которую они сохранят в сердце надолго после финальной песни.

"Каждая песня для меня - это история, а концерт - момент, когда мы проживаем ее вместе с залом. В Киеве я хочу подарить людям не просто выступление, а особую энергию, которая объединяет", - поделился артист.

Макс Барских готовит рождественское шоу в Киеве: когда и где состоится концертАфиша концерта Макса Барских во Дворце спорта

Что готовит певец

Сцену Дворца спорта превратят в настоящую атмосферу праздника.

В программу войдут любимые хиты, англоязычные композиции, а также впервые вживую прозвучат треки из нового мини-альбома "Город дождей".

Для Барских зимние концерты в Киеве уже стали доброй традицией - они символически подытоживают творческий год певца и создают настроение рождественского чуда.

Концерт станет частью предрождественского цикла выступлений Макса Барских в Украине.

Артист обещает - это будет не просто музыкальное событие, а настоящий эмоциональный праздник.

Макс Барских Звезды шоу-бизнеса
