Макс Барских готовит рождественское шоу в Киеве: когда и где состоится концерт
После масштабного европейского тура Макс Барских возвращается домой - к украинским поклонникам. Уже 13 декабря артист выступит с большим рождественским шоу во Дворце спорта в Киеве.
Этот концерт станет праздничным открытием зимней части всеукраинского тура певца.
По словам Барских, он хочет подарить зрителям "чистую магию", которую они сохранят в сердце надолго после финальной песни.
"Каждая песня для меня - это история, а концерт - момент, когда мы проживаем ее вместе с залом. В Киеве я хочу подарить людям не просто выступление, а особую энергию, которая объединяет", - поделился артист.
Афиша концерта Макса Барских во Дворце спорта
Что готовит певец
Сцену Дворца спорта превратят в настоящую атмосферу праздника.
В программу войдут любимые хиты, англоязычные композиции, а также впервые вживую прозвучат треки из нового мини-альбома "Город дождей".
Для Барских зимние концерты в Киеве уже стали доброй традицией - они символически подытоживают творческий год певца и создают настроение рождественского чуда.
Концерт станет частью предрождественского цикла выступлений Макса Барских в Украине.
Артист обещает - это будет не просто музыкальное событие, а настоящий эмоциональный праздник.
