Иво Бобул отпразднует 50-летие творчества: раскрыты главные секреты концерта в Киеве

Среда 12 ноября 2025 13:04
Иво Бобул выступит в Киеве (фото: facebook.com/ivo.bobul.94)
Автор: Иванна Пашкевич

Национальный дворец искусств "Украина" готовится принять знаковый музыкальный праздник, который объединит несколько поколений поклонников украинской эстрады. Народный артист Украины Иво Бобул в Киеве представит свою юбилейную программу "Мій шлях. Пів століття з вами", посвященную 50-летию его непрерывной творческой деятельности.

РБК-Украина рассказывает больше об этом знаковом музыкальном шоу.

Иво Бобул в Киеве: что известно о концерте

Концерт Бобула состоится 15 ноября в Национальном дворце искусств "Украина" в 18:00 и станет настоящей ретроспективой музыкальной карьеры певца.

На сцене прозвучат именно те композиции, которые украинцы знают наизусть и считают классикой: легендарная "Берег любові", лирическая "А липи цвітуть" и душевная "Пісня про зустріч".

Эти композиции давно вышли за рамки просто хитов и стали символом целой эпохи лирической украинской эстрады.

"Этот концерт - о пути, который мы прошли вместе со слушателями. О любви, вере, надежде, о песнях, которые сопровождали людей в самые важные моменты", - поделился Иво Бобул.

Он добавил, что для него "большая честь снова выйти на сцену Дворца "Украина" и поделиться с публикой тем, что накопилось в сердце за все эти годы".

Особым событием, вызвавшим резонанс среди поклонников, станет выступление приглашенной звезды - не менее легендарной Лилии Сандулесы.

Ее имя также является неотъемлемой частью истории украинской вокальной школы и лирической эстрады.

Совместное появление на сцене двух звезд, чья творческая биография тесно переплеталась на протяжении десятилетий, обещает подарить публике уникальные и особенно трогательные моменты.

Организаторы действа обещают, что концерт, билеты на который доступны по ссылке, станет одним из самых теплых и душевных событий сезона, где каждая песня несет в себе глубокую историю, память и живое звучание настоящей украинской эстрады.

