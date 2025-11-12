ua en ru
Ср, 12 листопада Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Шоу бізнес Свята Поради Гороскопи Цікаве Спорт
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Розваги » Шоу бізнес

Павло Табаков дасть камерний концерт, який надихне на кохання: коли і де

Середа 12 листопада 2025 18:08
UA EN RU
Павло Табаков дасть камерний концерт, який надихне на кохання: коли і де Павло Табаков виступить в Києві (фото: instagram.com/tabakov_official)
Автор: Іванна Пашкевич

Павло Табаков, який нещодавно зізнався, що пережив рак лімфатичної системи, готує особливий романтичний концерт під рояль у Києві.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на команду артиста, якого називають "невиправним романтиком".

Що відомо про концерт Табакова у Києві

Романтичний вечір акустичної музики під назвою "Любов жива" відбудеться 23 листопада у затишній локації культурного центру "Печерськ Палац", що на Арсенальній.

По-домашньому затишний і по-дружньому відвертий вечір, за задумом артиста, стане свого роду тет-а-тет зі слухачем. Такий камерний формат дає повну музичну свободу, адже під час акустичних виступів співак може дозволити собі значно більше імпровізації, ніж на великих концертах у супроводі групи чи оркестру.

Сам Табаков зазначає, що надихався світовими легендами, які працюють у такому ж форматі.

"Якщо вам подобається те, що роблять Елтон Джон, Стінг, Біллі Джоел, Гері Барлоу (а я сам просто обожнюю їхню творчість!), - тоді цей концерт для вас. Такі вечори зближують і надихають", - говорить він.

Цього вечора співак представить як свої головні хіти: "Ти танцюєш одна", "Моя на все життя", "Тільки ти моя", "Любов жива", "Все для нас", "В тобі моя любов".

Також прозвучать пісенні прем’єри і кавер-версії світових хітів. Чимало пісень отримають нове, ексклюзивне, акустичне звучання - лише під рояль та гітару.

Квитки на камерний концерт Табакова у Києві доступні на Concert.ua за цим посиланням.

Хто такий Павло Табаков

Павло Табаков - це відомий український співак, музикант, композитор та аранжувальник родом зі Львова.

Його популярність зросла після участі та перемог у провідних телевізійних музичних проєктах.

Він став переможцем п'ятого сезону телепроєкту "Шанс" у 2005 році, а також тріумфував у другому сезоні шоу "Голос Країни" у 2012 році. Також співак був півфіналістом другого сезону шоу "Україна має талант".

До своєї сольної кар'єри він працював у колективах "Менестрелі" та акапельному октеті "Орфей".

Табаков випустив шість сольних музичних альбомів, включаючи "Тільки ти моя", "Різдво для двох" та "Кава-blues".

Вас може зацікавити:

Читайте РБК-Україна в Google News
Зірки шоу-бізнесу
Новини
Зеленський закликав до відставки Галущенка та Гринчук
Зеленський закликав до відставки Галущенка та Гринчук
Аналітика
ДБР під прицілом. Що не так зі справами Бюро і чи можлива його реформа
Юлія Акимовакерівниця рубрики Надзвичайні події ДБР під прицілом. Що не так зі справами Бюро і чи можлива його реформа