Павло Табаков дасть камерний концерт, який надихне на кохання: коли і де

Павло Табаков, який нещодавно зізнався, що пережив рак лімфатичної системи , готує особливий романтичний концерт під рояль у Києві.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на команду артиста, якого називають "невиправним романтиком".

Що відомо про концерт Табакова у Києві

Романтичний вечір акустичної музики під назвою "Любов жива" відбудеться 23 листопада у затишній локації культурного центру "Печерськ Палац", що на Арсенальній.

По-домашньому затишний і по-дружньому відвертий вечір, за задумом артиста, стане свого роду тет-а-тет зі слухачем. Такий камерний формат дає повну музичну свободу, адже під час акустичних виступів співак може дозволити собі значно більше імпровізації, ніж на великих концертах у супроводі групи чи оркестру.

Сам Табаков зазначає, що надихався світовими легендами, які працюють у такому ж форматі.

"Якщо вам подобається те, що роблять Елтон Джон, Стінг, Біллі Джоел, Гері Барлоу (а я сам просто обожнюю їхню творчість!), - тоді цей концерт для вас. Такі вечори зближують і надихають", - говорить він.

Цього вечора співак представить як свої головні хіти: "Ти танцюєш одна", "Моя на все життя", "Тільки ти моя", "Любов жива", "Все для нас", "В тобі моя любов".

Також прозвучать пісенні прем’єри і кавер-версії світових хітів. Чимало пісень отримають нове, ексклюзивне, акустичне звучання - лише під рояль та гітару.

Квитки на камерний концерт Табакова у Києві доступні на Concert.ua за цим посиланням.

Хто такий Павло Табаков

Павло Табаков - це відомий український співак, музикант, композитор та аранжувальник родом зі Львова.

Його популярність зросла після участі та перемог у провідних телевізійних музичних проєктах.

Він став переможцем п'ятого сезону телепроєкту "Шанс" у 2005 році, а також тріумфував у другому сезоні шоу "Голос Країни" у 2012 році. Також співак був півфіналістом другого сезону шоу "Україна має талант".

До своєї сольної кар'єри він працював у колективах "Менестрелі" та акапельному октеті "Орфей".

Табаков випустив шість сольних музичних альбомів, включаючи "Тільки ти моя", "Різдво для двох" та "Кава-blues".