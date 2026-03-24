ua en ru
Вт, 24 марта Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Шоу бизнес Пасха Советы Гороскопы Интересное Спорт
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Развлечения » Шоу бизнес

Павлик впервые отреагировал на скандал во Дворце "Украина" и поддержал жену: "Я пел уверенно"

10:29 24.03.2026 Вт
3 мин
Певец считает остановку выступления безосновательной, а поведение за кулисами - неприемлемым
aimg Иванна Пашкевич
Павлик впервые отреагировал на скандал во Дворце "Украина" и поддержал жену: "Я пел уверенно" Виктор Павлик с Екатериной Репяховой (фото: instagram.com/repyahovakate)

Украинский певец Виктор Павлик впервые публично высказался о скандале, который вспыхнул после его юбилейного концерта в Национальном дворце искусств "Украина".

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Instagram звезды.

Так, Павлик подтвердил, что Дворец "Украина" действительно был инициатором концерта и провел большую подготовительную работу.

В то же время артист подчеркнул, что это не отменяет тех событий, которые, по его словам, произошли уже во время самого выступления.

"21 марта в Национальном дворце искусств "Украина" состоялся мой юбилейный концерт. Хочу отметить: Дворец "Украина" действительно выступил инициатором этого концерта и провел большую организационную работу. Я это ценю и благодарен за вклад в подготовку события. Но это не может быть оправданием тем вещам, которые происходили во время концерта", - заявил исполнитель.

По словам певца, во время выступления для него были созданы неприемлемые условия работы, а сам концерт, как он утверждает, остановили без реальных причин.

Виктор Франкович подчеркнул, что не имел никаких проблем с самочувствием и чувствовал себя готовым продолжать петь.

Павлик впервые отреагировал на скандал во Дворце &quot;Украина&quot; и поддержал жену: &quot;Я пел уверенно&quot;Виктор Павлик прокомментировал скандал на концерте во Дворце "Украина" (фото: instagram.com/viktorpavlik)

"Во время выступления были созданы неприемлемые условия для работы артиста. Концерт был остановлен без всяких объективных оснований. Я чувствовал себя хорошо, находился в рабочей форме, пел уверенно и не имел никакого физического дискомфорта, который мог бы быть причиной для остановки выступления", - подчеркнул артист.

Также исполнитель заявил, что после этого ситуация вышла за пределы профессиональной этики.

Он прямо заговорил об унижении, психологическом давлении и неприемлемых высказываниях, в частности в адрес своей жены Екатерины Репяховой.

"После этого ситуация вышла за пределы профессиональной этики. Произошло публичное унижение, психологическое давление и недопустимые высказывания, в том числе в сторону моей жены. Фразы вроде "твое место дома" являются проявлением дискриминации и не имеют ничего общего с уважением ни к человеку, ни к профессии", - написал Павлик.

Певец также дал понять, что полностью поддерживает публичную позицию своей жены.

По его словам, молчание в таких ситуациях лишь закрепляет безнаказанность и не позволяет изменить профессиональную среду.

Павлик впервые отреагировал на скандал во Дворце &quot;Украина&quot; и поддержал жену: &quot;Я пел уверенно&quot;Виктор Павлик (фото: instagram.com/viktorpavlik)

"Я полностью поддерживаю свою жену в ее позиции не молчать о подобных вещах. Замалчивание порождает вседозволенность. И если мы хотим изменений в профессиональной среде, мы должны говорить об этом открыто", - заявил артист.

В конце обращения Павлик поблагодарил слушателей, которые были в тот вечер в зале, и намекнул, что еще вернется на сцену.

"Я благодарен каждому зрителю, который был в зале в тот вечер, за поддержку, тепло и любовь. Я обязательно спою на бис!" - подытожил он.

Что предшествовало заявлению Виктора Павлика

Скандал получил огласку после заявлений Екатерины Репяховой, которая утверждала, что во время концерта Виктора Павлика во Дворце "Украина" столкнулась с психологическим давлением, унижением и угрозами со стороны организаторов.

Позже она также заявила, что сам концерт якобы остановили без запланированного антракта, а артисту сказали, что он "ужасно поет".

Впоследствии в публичный спор вмешалась Анна Завальская, которая встала на защиту команды концерта.

Она заявила, что антракт был профессиональным решением, а не унижением артиста, и обвинила жену Павлика в сознательном обострении конфликта.

Теперь же по делу впервые публично высказался сам Виктор Павлик, фактически поддержав версию своей жены и подтвердив, что считает ситуацию за кулисами неприемлемой.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Екатерина Репяхова Виктор Павлик Звезды шоу-бизнеса
