Павлік вперше відреагував на скандал у Палаці "Україна" і підтримав дружину: "Я співав впевнено"

10:29 24.03.2026 Вт
3 хв
Співак вважає зупинку виступу безпідставною, а поведінку за лаштунками - неприйнятною
aimg Іванна Пашкевич
Павлік вперше відреагував на скандал у Палаці "Україна" і підтримав дружину: "Я співав впевнено" Віктор Павлік з Катериною Репяховою (фото: instagram.com/repyahovakate)

Український співак Віктор Павлік уперше публічно висловився про скандал, який спалахнув після його ювілейного концерту в Національному палаці мистецтв "Україна".

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Instagram зірки.

Так, Павлік підтвердив, що Палац "Україна" справді був ініціатором концерту і провів велику підготовчу роботу.

Водночас артист наголосив, що це не скасовує тих подій, які, за його словами, сталися вже під час самого виступу.

"21 березня в Національному палаці мистецтв "Україна" відбувся мій ювілейний концерт. Хочу зазначити: Палац "Україна" дійсно виступив ініціатором цього концерту та провів велику організаційну роботу. Я це ціную і вдячний за вклад у підготовку події. Але це не може бути виправданням тим речам, які відбувалися під час концерту", - заявив виконавець.

За словами співака, під час виступу для нього були створені неприйнятні умови роботи, а сам концерт, як він стверджує, зупинили без реальних причин.

Віктор Франкович підкреслив, що не мав жодних проблем із самопочуттям і почувався готовим продовжувати співати.

Віктор Павлік прокоментував скандал на концерті у Палаці "Україна" (фото: instagram.com/viktorpavlik)

"Під час виступу були створені неприйнятні умови для роботи артиста. Концерт був зупинений без жодних обʼєктивних підстав. Я почувався добре, перебував у робочій формі, співав впевнено і не мав жодного фізичного дискомфорту, який міг би бути причиною для зупинки виступу", - наголосив артист.

Також виконавець заявив, що після цього ситуація вийшла за межі професійної етики.

Він прямо заговорив про приниження, психологічний тиск і неприйнятні висловлювання, зокрема на адресу своєї дружини Катерини Репяхової.

"Після цього ситуація вийшла за межі професійної етики. Відбулося публічне приниження, психологічний тиск та неприпустимі висловлювання, зокрема у бік моєї дружини. Фрази на кшталт "твоє місце вдома" є проявом дискримінації та не мають нічого спільного з повагою ні до людини, ні до професії", - написав Павлік.

Співак також дав зрозуміти, що повністю підтримує публічну позицію своєї дружини.

За його словами, мовчання в таких ситуаціях лише закріплює безкарність і не дає змоги змінити професійне середовище.

Віктор Павлік (фото: instagram.com/viktorpavlik)

"Я повністю підтримую свою дружину в її позиції не мовчати про подібні речі. Замовчування породжує вседозволеність. І якщо ми хочемо змін у професійному середовищі, ми маємо говорити про це відкрито", - заявив артист.

Наприкінці звернення Павлік подякував слухачам, які були того вечора в залі, та натякнув, що ще повернеться на сцену.

"Я вдячний кожному глядачу, який був у залі того вечора, за підтримку, тепло і любов. Я обовʼязково заспіваю на біс!" - підсумував він.

Що передувало заяві Віктора Павліка

Скандал набув розголосу після заяв Катерини Репяхової, яка стверджувала, що під час концерту Віктора Павліка в Палаці "Україна" зіткнулася з психологічним тиском, приниженням і погрозами з боку організаторів.

Пізніше вона також заявила, що сам концерт нібито зупинили без запланованого антракту, а артисту сказали, що він "жахливо співає".

Згодом у публічну суперечку втрутилася Анна Завальська, яка стала на захист команди концерту.

Вона заявила, що антракт був професійним рішенням, а не приниженням артиста, і звинуватила дружину Павліка в свідомому загостренні конфлікту.

Тепер же у справі вперше публічно висловився сам Віктор Павлік, фактично підтримавши версію своєї дружини та підтвердивши, що вважає ситуацію за лаштунками неприйнятною.

Нічна атака на Полтавську область: є загиблі та поранені
Рада тріщить по швах. Чому "Слуга народу" не голосує за закони влади
Мілан Лєліч, Уляна Безпалько Рада тріщить по швах. Чому "Слуга народу" не голосує за закони влади