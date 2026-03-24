Павлік вперше відреагував на скандал у Палаці "Україна" і підтримав дружину: "Я співав впевнено"

Український співак Віктор Павлік уперше публічно висловився про скандал, який спалахнув після його ювілейного концерту в Національному палаці мистецтв "Україна".

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Instagram зірки.

Так, Павлік підтвердив, що Палац "Україна" справді був ініціатором концерту і провів велику підготовчу роботу.

Водночас артист наголосив, що це не скасовує тих подій, які, за його словами, сталися вже під час самого виступу.

"21 березня в Національному палаці мистецтв "Україна" відбувся мій ювілейний концерт. Хочу зазначити: Палац "Україна" дійсно виступив ініціатором цього концерту та провів велику організаційну роботу. Я це ціную і вдячний за вклад у підготовку події. Але це не може бути виправданням тим речам, які відбувалися під час концерту", - заявив виконавець.

За словами співака, під час виступу для нього були створені неприйнятні умови роботи, а сам концерт, як він стверджує, зупинили без реальних причин.

Віктор Франкович підкреслив, що не мав жодних проблем із самопочуттям і почувався готовим продовжувати співати.

"Під час виступу були створені неприйнятні умови для роботи артиста. Концерт був зупинений без жодних обʼєктивних підстав. Я почувався добре, перебував у робочій формі, співав впевнено і не мав жодного фізичного дискомфорту, який міг би бути причиною для зупинки виступу", - наголосив артист.

Також виконавець заявив, що після цього ситуація вийшла за межі професійної етики.

Він прямо заговорив про приниження, психологічний тиск і неприйнятні висловлювання, зокрема на адресу своєї дружини Катерини Репяхової.

"Після цього ситуація вийшла за межі професійної етики. Відбулося публічне приниження, психологічний тиск та неприпустимі висловлювання, зокрема у бік моєї дружини. Фрази на кшталт "твоє місце вдома" є проявом дискримінації та не мають нічого спільного з повагою ні до людини, ні до професії", - написав Павлік.

Співак також дав зрозуміти, що повністю підтримує публічну позицію своєї дружини.

За його словами, мовчання в таких ситуаціях лише закріплює безкарність і не дає змоги змінити професійне середовище.

"Я повністю підтримую свою дружину в її позиції не мовчати про подібні речі. Замовчування породжує вседозволеність. І якщо ми хочемо змін у професійному середовищі, ми маємо говорити про це відкрито", - заявив артист.

Наприкінці звернення Павлік подякував слухачам, які були того вечора в залі, та натякнув, що ще повернеться на сцену.

"Я вдячний кожному глядачу, який був у залі того вечора, за підтримку, тепло і любов. Я обовʼязково заспіваю на біс!" - підсумував він.

Що передувало заяві Віктора Павліка

Скандал набув розголосу після заяв Катерини Репяхової, яка стверджувала, що під час концерту Віктора Павліка в Палаці "Україна" зіткнулася з психологічним тиском, приниженням і погрозами з боку організаторів.

Пізніше вона також заявила, що сам концерт нібито зупинили без запланованого антракту, а артисту сказали, що він "жахливо співає".

Згодом у публічну суперечку втрутилася Анна Завальська, яка стала на захист команди концерту.

Вона заявила, що антракт був професійним рішенням, а не приниженням артиста, і звинуватила дружину Павліка в свідомому загостренні конфлікту.

Тепер же у справі вперше публічно висловився сам Віктор Павлік, фактично підтримавши версію своєї дружини та підтвердивши, що вважає ситуацію за лаштунками неприйнятною.