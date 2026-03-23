Скандал вокруг концерта Павлика обострился: Репяхова шокировала новым заявлением, а ей ответили

Скандал после концерта Виктора Павлика во Дворце "Украина", о котором ранее заявила его жена и концертный директор Екатерина Репяхова, получил продолжение. После первых обвинений в психологическом давлении, унижении и угрозах она раскрыла новые детали того, что, по ее словам, происходило уже во время самого выступления.

Новые заявления жены Павлика

По словам Репяховой, концерт неожиданно остановили, хотя антракта изначально не планировали.

Она утверждает, что организатор резко высказался о вокале артиста и даже вспомнил о враче и адреналине.

"А теперь представьте, организатор примерно после этой песни останавливает концерт (антракта не должно было быть) и говорит ВП: ты ужасно поешь. Я вызвал врача, будем колоть тебе адреналин... Можете представить, что мы пережили" - написала Екатерина.

Екатерина Репяхова сделала новое заявление о закулисье концерта мужа

Также она заявила, что для ее мужа эта пауза стала тяжелым ударом, ведь, по ее словам, певец только начал входить в нужное эмоциональное состояние и получать удовольствие от сольного концерта на большой сцене.

"Виктор Франкович только расслабился, начал получать удовольствие от концерта и в этот момент концерт просто останавливают. И начинается абсурд" - заявила блогерша.

Екатерина отметила, что считает неприемлемой саму попытку навязать артисту ощущение, что он "плохо работает", несмотря на его многолетний опыт на сцене.

Она также призналась, что сожалеет о доверии к людям, с которыми пришлось работать.

"Мне искренне жаль что ему пришлось работать в столь сложных и неприемлемых условиях... Я жалею, что доверилась этим людям" - заявила избранница артиста.

Отдельно она сказала, что проблема, по ее мнению, не в одном человеке, а в целой системе молчаливого покрывания того, что происходило за кулисами.

"Но молчание - это тоже участие... Когда вы видите несправедливость и ничего не делаете - вы становитесь ее частью" - высказалась Екатерина.

По ее словам, после конфликта с ней якобы пытались договориться, чтобы ситуация не получила огласку. В то же время она дала понять, что отступать не собирается.

"Со мной пытались "договориться"... Но они не на того человека наткнулись. Я не буду молчать" - заявила Репяхова.

Также блогер утверждает, что имеет видеозаписи, которые могут подтвердить ее слова.

Она даже намекнула, что считает правильным уход из Дворца "Украина" человека, которого она считает причастным к конфликту.

"Если он сам соберет свои вещи и уйдет из этого прекрасного Дворца... А если нет - все видео всегда ждут в галерее моего телефона" - сказала жена Виктора Франковича.

Кроме того, она заявила, что после скандала с исполнителем звонили известные артисты и якобы просили за одну из фигур конфликта.

"ВП звонили некоторые всеми нами любимые артисты и просили за него. Теперь я очень хорошо знаю, кто есть кто в нашем шоу-бизнесе" - написала Репяхова.

Завальская встала на защиту команды концерта

На фоне новых заявлений Репяховой свою позицию обнародовала певица Анна Завальская.

Она отметила, что владеет информацией не из соцсетей, а от людей, которые непосредственно работали над подготовкой концерта изнутри.

Именно поэтому, по ее словам, не может молчать, когда видит, как формируется, по ее мнению, искаженная картина.

"Я среди тех, кто знает эту ситуацию не из публичных постов и заявлений, а со слов людей, которые создавали концерт Виктор Павлик и строили процесс изнутри... не могу промолчать, когда сейчас формируется ложная картина", - написала Анна.

Она подчеркнула, что концерт во Дворце "Украина" был важным событием для Павлика, который впервые за много лет вышел с сольным выступлением на большую сцену.

Завальская встала на защиту Пермана

И именно поэтому, по ее мнению, нынешний публичный скандал лишает артиста заслуженного триумфа.

"Виктор Павлик - легенда и невероятный артист... сейчас, когда он должен переживать момент заслуженного триумфа, его собственное ближайшее окружение у него отнимает эту возможность" - заявила знаменитость.

Отдельно она возразила, что антракт был унижением. По ее версии, это было профессиональное решение саундпродюсера и продюсера концерта, принятое для того, чтобы сохранить голос артиста и довести выступление до достойного финала.

"Антракт не был унижением, как это подается! Это было профессиональное решение... чтобы сохранить голос артиста и дать возможность довести концерт до достойного финала" - написала высказалась певица.

Также она фактически обвинила супруга Павлика в обострении конфликта еще на этапе подготовки концерта.

Она заявила, что речь шла не о самозащите, а о сознательном расшатывании ситуации в критический момент.

"Поведение жены народного артиста выглядело не как "борьба за достоинство", а как осознанная провокация" - заявила Завальская.

По ее мнению, настоящая забота об артисте должна была бы заключаться не в вынесении внутренних конфликтов наружу, а в поддержке команды, которая работала в сложных условиях.

"Настоящая защита и забота об артисте, - это когда не разрушают работу команды в моменте, не обесценивают тех, кто настраивает процесс", - добавила она.

Певица также подчеркнула, что в этой истории, на ее взгляд, был несправедливо обесценен вклад тех, кто готовил оркестр, обеспечивал событие технически и, как она утверждает, фактически спас концерт.

"Полностью обесценивается вклад тех, кто подготовил оркестр, обеспечил событие всем необходимым, поддержал артиста из лучших намерений и фактически спас концерт" - высказалась звезда.

В завершение она резко раскритиковала публичные заявления вокруг инцидента, назвав происходящее попыткой переписать реальность под собственный сценарий.

"Можно называть такие громкие заявления "правдой", а можно - попыткой переписать реальность под собственный сценарий. Я вижу второе" - написала Анна.

Под ее сообщением также отреагировал продюсер Сергей Перман, которого она упоминала в своей публикации.

"Аня, я очень благодарен тебе за поддержку. Ценю и уважаю! Но мне кажется что жертва в этой" - отреагировал Перман.

Напомним, ранее Екатерина Репяхова заявила, что во время концерта Виктора Павлика во Дворце "Украина" столкнулась с психологическим давлением, унижением и угрозами со стороны организаторов.

Также она утверждала, что зрителям запрещали танцевать и дарить артисту цветы, а сама ситуация, по ее словам, вышла далеко за пределы профессиональной этики. Именно после этих публичных заявлений скандал вокруг концерта получил огласку.