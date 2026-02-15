ua en ru
Лучшая гонка украинцев на Олимпиаде: Мандзин и Пидручный спрогрессировали в персьюте

Воскресенье 15 февраля 2026 13:27
UA EN RU
Лучшая гонка украинцев на Олимпиаде: Мандзин и Пидручный спрогрессировали в персьюте Виталий Мандзин (фото: biathlon.com.ua)
Автор: Андрей Костенко

На Зимних олимпийских играх-2026 состоялась мужская гонка преследования по биатлону. Украину в этой дисциплине представляли Виталий Мандзин и Дмитрий Пидручный.

О том, как прошли соревнования, кто победил и как выступили украинцы - рассказывает РБК-Украина.

Читайте также: Легендарный российский шахматист поддержал Гераскевича

Как складывалась гонка для украинцев

Мандзин по итогам спринта стартовал с 24-й позиции, Пидручный - с 27-й.

На первом огневом рубеже оба украинца допустили по одному промаху. Впрочем, из-за непростых условий большинство соперников также не отстрелялись чисто, поэтому наши биатлонисты сохранили свои позиции без существенных потерь.

Вторую стрельбу Пидручный провел безошибочно и сумел подняться выше, тогда как Мандзин заработал еще один штрафной круг.

На третьем рубеже капитан сборной Украины снова отработал чисто и улучшил свое положение, поднявшись на 18-е место. Мандзин с одним промахом оставался в середине третьего десятка.

Решающей стала заключительная стрельба: Мандзин закрыл все мишени, тогда как Пидручный допустил промах. В итоге именно Мандзин стал лучшим среди украинцев, финишировав 16-м. Пидручный пересек финишную линию 20-м.

Драма в борьбе за "золото"

Победу в гонке одержал швед Мартин Понсилуома. Серебряную награду завоевал норвежец Штурла Легрейд.

Француз Эмильен Жаклен лидировал до последнего огневого рубежа, однако два штрафных круга лишили его шансов на победу - в итоге он стал бронзовым призером.

Биатлон. Гонка преследования, мужчины

  1. Мартин Понсилуома (Швеция, 0+1+0+0) 31:11.9
  2. Штурла Легрейд (Норвегия, 1+0+1+0) +20.6
  3. Эмильен Жаклен (Франция, 1+0+0+2) +29.7
  4. Эрик Перро (Франция, 0+0+0+1) +39.5
  5. Ветле Кристиансен (Норвегия, 1+0+1+1+1) +44.8
  6. Йоханнес Дале-Шевдаль (Норвегия, 1+0+1+1+1) +1:06.6
  • ...16. Виталий Мандзин (Украина, 1+1+1+0) +2:44.1
  • ...20. Дмитрий Пидручный (Украина, 1+0+0+1) +3:01.3

Ранее мы представили расписание выступлений украинцев и медальных финалов 15 февраля на Олимпиаде-2026.

Биатлон Сборная Украины
