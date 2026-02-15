ua en ru
Абсолютный рекорд: Клебо возглавил список самых титулованных в истории зимних Олимпиад

Воскресенье 15 февраля 2026 15:13
Абсолютный рекорд: Клебо возглавил список самых титулованных в истории зимних Олимпиад Йоханнес Клебо (фото: instagram.com/johanneshk)
Автор: Андрей Костенко

Легендарный Йоханнес Клебо завоевал "золото" в лыжной эстафете в составе сборной Норвегии и стал самым успешным спортсменом зимних Олимпиад за всю историю.

Сколько и каких медалей стало в коллекции норвежца - рассказывает РБК-Украина.

"Золотое" достижение

Норвежский лыжник завоевал свою девятую золотую медаль на зимних Олимпиадах - ранее такое достижение не покорялось ни одному спортсмену.

Благодаря этой победе Клебо обошел в списке самых титулованных своих звездных соотечественников - биатлониста Уле-Эйнара Бьорндалена, а также лыжников Бьорна Дели и Марита Бьоргена. Он стал единоличным рекордсменом по количеству олимпийских золотых наград.

Непокоренная вершина

Теперь у Клебо осталась последняя непокоренная вершина - общее количество медалей. Марит Берген имеет 15 олимпийских наград. Но Клебо только 29 и у него уже 11 подиумов. Поэтому и этот рекорд, вероятно, упадет, но как минимум на следующей Олимпиаде.

Мультимедалисты зимних Олимпиад:

  1. Йоханнес Клебо (Норвегия, лыжные гонки) - 9 "золота" + 1 "серебро" + 1 "бронза" = 11 медалей
  2. Марит Бьорген (Норвегия, лыжные гонки) - 8 + 4 + 3 = 15
  3. Уле-Эйнар Бьорндален (Норвегия, биатлон) - 8 + 4 + 2 = 14
  4. Бьорн Дели (Норвегия, лыжные гонки) - 8 + 4 + 0 = 12
  5. Тобиас Арльт (Германия, санный спорт) - 7 + 0 + 1 = 8
  6. Тобиас Вендль (Германия, санный спорт) - 7 + 0 + 1 = 8

Кто такой Йоханнес Клебо

Норвежский лыжник, 9-кратный олимпийский чемпион и 15-кратный чемпион мира. Рекордсмен по количеству побед на этапах Кубка мира - 105 выигранных гонок.

Родился 22 октября 1996 года в Осло. На Олимпийских играх-2018 он стал самым молодым олимпийским чемпионом в лыжных гонках среди мужчин, выиграв "золото" в личном спринте в 21 год.

На домашнем чемпионате мира 2025 года в Тронхейме Клебо выиграл все шесть гонок программы, включая марафон на 50 км, что стало уникальным достижением в лыжном спорте.

Ранее мы представили расписание выступлений украинцев и медальных финалов 15 февраля на Олимпиаде-2026.

