ua en ru
Вс, 15 февраля Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Шоу бизнес Праздники Советы Гороскопы Интересное Спорт
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Развлечения » Спорт

Катастрофа на стрельбе: украинки провалили гонку преследования на Олимпиаде

Воскресенье 15 февраля 2026 16:52
UA EN RU
Катастрофа на стрельбе: украинки провалили гонку преследования на Олимпиаде Юлия Джима (фото: biathlon.com.ua)
Автор: Андрей Костенко

На зимних Олимпийских играх-2026 состоялась женская гонка преследования по биатлону. Украину в этой дисциплине представили Юлия Джима, Александра Меркушина и Кристина Дмитренко.

О том, как прошли соревнования, кто победил и как выступили украинки - рассказывает РБК-Украина.

Читайте также: Клебо возглавил список самых титулованных в истории зимних Олимпиад

Перед стартом

Лучший стартовый номер среди украинок имела Джима - она начинала гонку 24-й после спринта. Меркушина стартовала 42-й, Дмитренко - 54-й. Для двух последних главной задачей было существенно улучшить позиции, чтобы сохранить шансы на борьбу за место в масстарте.

Как прошла гонка для украинок

Первый огневой рубеж Юлия Джима и Александра Меркушина прошли без промахов. Джима поднялась на одну позицию, тогда как Меркушина отыграла сразу 11 мест и приблизилась к топ-30. Зато Дмитренко допустила один промах и опустилась за пределы топ-50.

Но уже второй рубеж стал неудачным для украинок. Джима ушла на один штрафной круг, Меркушина - на два. После стрельбы Юлия шла 35-й. Дмитренко, которая закрыла все мишени, смогла обойти Меркушину - украинки расположились в конце пятого десятка.

На третьем рубеже лучше всех среди украинок отработала Дмитренко - чистая стрельба позволила ей подняться на 40-е место. Джима снова допустила промах, а Меркушина допустила еще два промаха, что фактически лишило ее каких-либо шансов.

В итоге ни одной из украинок не удалось финишировать в топ-40. Лучший результат показала Джима - 43-е место. Дмитренко стала 45-й, Меркушина завершила гонку 48-й.

Все спортсменки просто ужасно отстрелялись: у Джимы и Дмитренко по три промаха, а у Меркушиной - пять.

Таким образом, в заключительной гонке Игр - женском масстарте Украина не будет иметь ни одной биатлонистки. Такое случилось впервые в истории.

Виттоцци - олимпийская чемпионка

Олимпийской чемпионкой на радость местным болельщикам стала итальянка Лиза Виттоцци. Она закрыла все мишени и обеспечила себе победу под громкую поддержку трибун.

Серебряную награду завоевала норвежка Марен Киркеейде, а "бронзу" завоевала финка Суви Минккинен.

Биатлон. Гонка преследования, женщины

  1. Лиза Виттоцци (Италия, 0+0+0+0) 30:11.8
  2. Марен Киркейде (Норвегия, 0+1+0+2) +28.8
  3. Суви Минккинен (Финляндия, 0+0+0+0) +34.3
  4. Лу Жанмонно (Франция, 0+1+1+1) +49.4
  5. Осеан Мишлон (Франция, 2+0+1+1) +57.1
  6. Франциска Пройсс (Германия, 0+0+0+2) +1:08.0
  • ...43. Юлия Джима (Украина, 0+1+1+1) +4:09.6
  • ...45. Кристина Дмитренко (Украина, 1+0+0+2) +4:22.1
  • ...48. Александра Меркушина (Украина, 0+2+2+1) +4:33.6

Ранее мы рассказали о лучшей гонке украинских биатлонистов на Олимпиаде.

Читайте РБК-Украина в Google News
Биатлон Сборная Украины
Новости
РФ пытается окружить Мирноград с севера: десантники показали "сафари" на оккупантов
РФ пытается окружить Мирноград с севера: десантники показали "сафари" на оккупантов
Аналитика
Мир без правил: почему Мюнхен-2026 стал моментом истины для Украины и Европы
Роман Коткорреспондент РБК-Украина Мир без правил: почему Мюнхен-2026 стал моментом истины для Украины и Европы