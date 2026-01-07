ua en ru
Ср, 07 января Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Шоу бизнес Праздники Советы Гороскопы Интересное Спорт
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Развлечения » Шоу бизнес

Полякова честно призналась, что думает о Зеленском во время войны

Среда 07 января 2026 22:06
UA EN RU
Полякова честно призналась, что думает о Зеленском во время войны Оля Полякова вспомнила сотрудничество с Зеленским (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Сюзанна Аль Мариди

Оля Полякова откровенно высказалась о Владимире Зеленском. Певица вспомнила совместную работу с ним в шоу-бизнесе и рассказала, как война изменила президента.

Как сообщает РБК-Украина, об этом Полякова рассказала в интервью британскому Times.

Что сказала Полякова о работе с Зеленским

До полномасштабки артистка более десяти лет сотрудничала с тогда еще юмористом. Она вспомнила, как в одном скетче они сыграли пару, которая лежит в постели.

"Я очень высокая, а он очень низкий, поэтому это выглядело смешно", - поделилась певица.

Оля также выделила особенность юмора Владимира, который не позволял себе обидных шуток.

"Некоторые комики могут быть оскорбительными на сцене - он таким не был. Его юмор был ласковым, но очень быстрым. Это признак его интеллекта", - отметила она.

Полякова честно призналась, что думает о Зеленском во время войныПолякова о Зеленском (фото: instagram.com/polyakovamusic)

Что думает о президенте сейчас

Полякова призналась, что голосовала за Зеленского на президентских выборах, опираясь на его способность управлять телевизионными проектами.

"Мы не знали, что он станет президентом во время войны. Возможно, мы бы не выбрали его, если бы знали, что будет война, но он все равно был правильным выбором", - сказала она.

Артистка не общалась с Зеленским после начала полномасштабной войны. В то же время она отметила, что заметила в нем значительные изменения за эти годы.

"Он превратился из молодого, свежего человека в гораздо более старшего, гораздо более зрелого, со всеми этими эмоциональными шрамами. Это старение. Мне так жаль его, из-за давления, которое лежит на его плечах. Он ответственен за миллионы жизней", - поделилась она.

Полякова честно призналась, что думает о Зеленском во время войныКак изменился Зеленский за время войны (фото: Офис Президента)

Кроме того, Полякова рассказала британскому медиа о личной трансформации во время войны, вспомнила "культурную оккупацию Украины", из-за которой пела на русском, концерты в прифронтовых городах и борьбу за право представлять страну на "Евровидении".

"Это был комплекс культурной неполноценности. Только теперь - через кровь, борьбу и потери мы по-настоящему начали ценить свой язык, своих художников, свою литературу. Сегодня мы имеем гораздо больше гордости за собственную национальную идентичность", - заявила певица.

Напомним, Полякова выступала в России в 2015 году, из-за чего теперь не может представлять Украину на песенном конкурсе. Однако она намерена бороться за изменение правил.

Вас также может заинтересовать:

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир Зеленский Оля Полякова Новости шоу-бизнеса Звезды шоу-бизнеса
Новости
Россия "крутит носом" в переговорах, но союзники могут его открутить, - Зеленский
Россия "крутит носом" в переговорах, но союзники могут его открутить, - Зеленский
Аналитика
Зачем Зеленский назначил Буданова главой ОП и увольняет Малюка
Милан Лелич, Ульяна Безпалько Зачем Зеленский назначил Буданова главой ОП и увольняет Малюка