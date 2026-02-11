"Не втягивай нас в это": Меган Маркл предостерегла принца Гарри из-за скандала с Эпштейном

Меган Маркл якобы выступила против попыток принца Гарри восстановить отношения с британской королевской семьей. По данным иностранных СМИ, она опасается, что новый виток скандала, связанного с Джеффри Эпштейном, может негативно сказаться на ее репутации и бизнес-проектах.

Больше интересного : Меган Маркл вмешалась в скандал семьи Бекхэмов и дала совет Бруклину

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на RadarOnline .

Бренд важнее примирения?

Сообщается, что Маркл остановила возможные шаги Гарри к примирению с семьей из-за рисков для ее бренда стиля жизни As Ever.

По информации источников, герцогиня все более осторожно относится к любым связям с монархией, особенно на фоне новых публикаций по делу Эпштейна.

После обнародования Министерством юстиции США очередного пакета документов вновь упоминались имена принца Эндрю Маунтбеттена-Виндзора и Сары Фергюсон.

Это, по словам королевского эксперта Дункана Ларкомба, создало дополнительное давление на монархию.

"Нет сомнений, что королевская семья сейчас переживает кризис... Меган осознает, насколько Гарри расстроен тем, что произошло... Но в определенной степени она, вероятно, будет рада, что Гарри остался в стороне", - сказал Ларкомб RadarOnline.

Меган Маркл и принц Гарри (фото: Getty Images)

"Я уверена, что она говорит ему: "Не вмешивайся, не вмешивайся, королевская семья переживает кризис, не втягивай нас в это", - добавил эксперт.

По словам Ларкомба, бывшая актриса сосредоточена на развитии собственных проектов, в частности сериала "Как всегда" и кулинарного шоу "С любовью, Меган".

Несмотря на то что продукция бренда As Ever продолжает продаваться онлайн, телевизионные проекты герцогини, как сообщается, не оправдали ожиданий - сериал на Netflix был закрыт после двух сезонов из-за низких рейтингов.

Также стало известно, что многомиллионная сделка Сассексов с Netflix трансформировалась в формат "первого просмотра", что может свидетельствовать об изменении условий сотрудничества.

Меган Маркл и принц Гарри (фото: Getty Images)

"Было время, когда Меган нужно было лишь ассоциировать себя с королевским брендом. Но сейчас, особенно для нее, возможно, сейчас не время говорить о том, каким близким членом королевской семьи она была и остается", - сказал Ларкомб.

В то же время, по данным инсайдеров, принц Гарри сейчас как никогда близок к возможному примирению со своим отцом, королем Карлом III, который проходит лечение от онкологического заболевания.