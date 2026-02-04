ua en ru
Меган Маркл вмешалась в скандал семьи Бекхэмов и дала совет Бруклину

Среда 04 февраля 2026 13:56
UA EN RU
Меган Маркл вмешалась в скандал семьи Бекхэмов и дала совет Бруклину Меган Маркл и Бруклин Бекхэм (коллаж РБК-Украина)
Автор: Иванна Пашкевич

Старший сын Дэвида и Виктории Бекхэмов Бруклин Бекхэм оказался в центре громкого семейного конфликта, который вышел далеко за пределы соцсетей. После публичного заявления о напряженных отношениях с родителями поддержку ему неожиданно предложила Меган Маркл.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на издание Express.

Почему Меган Маркл вмешалась

Как сообщают источники, герцогиня Сассекская увидела в ситуации Бруклина отголоски собственного конфликта с королевской семьей и решила взять на себя роль неформального наставника.

"Меган действительно видит себя в Бруклине, и с тех пор, как она познакомилась с ним ближе в течение последних нескольких месяцев, она чувствует, что его неправильно поняли так же, как ее и Гарри", - рассказал инсайдер.

Собеседник отметил, что реакция публики болезненно ударила по герцогине.

"Наблюдение за всей негативной реакцией, которую он получил после своего заявления на прошлой неделе, действительно задело Меган за живое и разозлило", - добавил источник.

По словам инсайдеров, Меган сразу связалась с Бруклином и предложила ему поддержку не только от себя, но и от принца Гарри.

Меган Маркл вмешалась в скандал семьи Бекхэмов и дала совет БруклинуПринц Гарри и Меган Маркл (фото: Getty Images)

"Она сразу же обратилась к нему, чтобы предложить поддержку себе и Гарри, и посоветовала Бруклину ставить свое психическое здоровье на первое место", - сообщил источник.

В то же время Маркл якобы намекнула, что его историю стоит рассказать не через эмоциональные посты, а в более контролируемом формате.

"Она также мягко подтолкнула его к идее правильно рассказать свою версию истории, не в социальных сетях, а через надлежащее интервью с Опрой", - отметил инсайдер.

По его словам, Меган убеждена, что Бруклин должен сам формировать нарратив.

"Она считает, что он должен создавать сюжет, а не его родители", - добавил собеседник.

Меган Маркл вмешалась в скандал семьи Бекхэмов и дала совет БруклинуБруклин Бекхэм (фото: instagram.com/brooklynpeltzbeckham)

Семейный скандал, который всколыхнул империю Бекхэмов

Публичное заявление Бруклина лишь подтвердило слухи о давнем конфликте в семье, которые ходили месяцами. В центре внимания оказались и отношения с его женой Николой Пельц.

Среди обвинений - история со свадьбой 2022 года, где Викторию Бекхэм критиковали за якобы "похищение" первого танца молодоженов, а также за "неподобающий" танец с сыном.

Меган Маркл вмешалась в скандал семьи Бекхэмов и дала совет БруклинуБруклин Бекхэм с женой (фото: instagram.com/brooklynpeltzbeckham)

Отдельно упоминались споры вокруг свадебного платья Николы и заявления Бруклина о финансовых и юридических конфликтах с родителями.

Ситуация мгновенно стала темой мировых заголовков и вызвала волну обсуждений в медиа.

Почему именно Опра

Инсайдеры убеждены, что выбор Опры Уинфри в качестве потенциальной собеседницы не случаен - Меган имеет к ней полное доверие.

"Меган очень тепло отзывалась об Опре и сказала Бруклин, что она не только невероятно надежная, но и очень заботливая", - рассказал инсайдер.

По словам источника, Маркл считает, что Опра способна изменить общественное восприятие ситуации.

"Опра сделает все возможное, чтобы изменить ситуацию и завоевать расположение публики после всей этой ненависти и критики", - добавил собеседник.

Меган Маркл вмешалась в скандал семьи Бекхэмов и дала совет БруклинуОпра Уинфри (фото: Getty Images)

Меган, как утверждают источники, не настаивает на немедленном выходе в публичное пространство.

"Меган даже предложила идею частного ужина, чтобы растопить лед. Что-то незаметное, подальше от камер", - сообщил инсайдер.

Он добавил, что герцогиня действует максимально осторожно.

"Меган ведет себя как наставник. Она ведет его через то, каким может быть следующий шаг, не подталкивая его", - отметил источник.

Какое решение примет Бруклин

Сам Бруклин, по словам близких к нему людей, пока не спешит с громкими заявлениями и пытается взвесить все риски.

"Понятно, что Бруклин сейчас испытывает много смешанных эмоций", - рассказал инсайдер.

По его словам, сын Бекхэмов хочет взять паузу.

Меган Маркл вмешалась в скандал семьи Бекхэмов и дала совет БруклинуБруклин Бекхэм (фото: instagram.com/brooklynpeltzbeckham)

"Он сказал Меган, что ему нужно время, чтобы все это обдумать и обсудить следующие шаги с Николой", - добавил собеседник.

Впрочем, возможность встречи с Опрой он не исключает.

"Он сказал, что готов встретиться с Опрой, чтобы хотя бы поговорить об этом и увидеть, что будет дальше, как только все немного успокоится", - подытожил источник.

