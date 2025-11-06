Меган Маркл возвращается в кино: в каком фильме сыграет герцогиня

Герцогиня Сассекская Меган Маркл возвращается к актерству. Она снимется в фильме Amazon вместе с Лили Коллинз и Бри Ларсон.

Подробнее об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Variety .

В каком фильме сыграет Меган Маркл

Герцогиня Сассекская вернется в кино в роли камео в новой комедии под названием "Close Personal Friends", где главные роли исполняют Лили Коллинз, Джек Куэйд, Бри Ларсон и Генри Голдинг. Съемки ленты проходят в Лос-Анджелесе.

В актерский состав также вошли бывшая звезда SNL Мелисса Вильясенйор, Натасия Деметриу, Анна Конкле, Пэтти Харрисон, Джек Шеллу и Дастин Демри-Бернс.

Сюжет комедии рассказывает о паре, которая во время путешествия в Санта-Барбару знакомится со знаменитостями. Эта встреча перерастает в дружбу, однако уже скоро границы между новыми знакомыми стираются, а их отношения становятся странными.

Режиссером фильма выступил Джейсон Орли, а сценарий написал Айзек Аптейкер.

Жена принца Гарри снова появится в кино (фото: Getty Images)

Что известно об актерской карьере Меган Маркл

Она прославилась благодаря роли в сериале "Форс-мажоры", а также снималась в лентах "Невыносимые боссы" и "Помни меня".

Меган покинула актерство после свадьбы с принцем Гарри в 2018 году. С тех пор она сосредоточилась на социальных проектах.

В 2020 году герцоги Сассекские официально прекратили выполнять королевские обязанности и переехали в Северную Америку.

В этот период они основали продюсерскую компанию Archewell Productions, которая подписала контракт с Netflix. Среди их работ - документальные сериалы "Polo", "Live to Lead" и лайфстайл-шоу "With Love, Meghan", второй сезон которого вышел этим летом.

Amazon MGM пока не комментирует участие Маркл в новой комедии. Для поклонников это станет настоящим киновозвращением после многолетнего перерыва.