Отцу Меган Маркл ампутировали ногу после экстренной операции: что известно

Пятница 05 декабря 2025 14:47
Меган Маркл (фото: Getty Images)
Автор: Иванна Пашкевич

Отца герцогини Сассекской Меган Маркл - Томаса Маркла-старшего - срочно прооперировали на Филиппинах. Во время длительной операции врачам пришлось ампутировать часть левой ноги из-за критического состояния кровообращения.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Daily Mail.

Как сообщил сын Томас Маркл-младший в комментарии для Daily Mail, 3-часовое оперативное вмешательство состоялось в среду.

Медики были вынуждены удалить левую стопу и часть голени после того, как тромб полностью перекрыл кровоснабжение конечности, и ткани начали отмирать.

"Выхода не было. Мне сказали, что ногу нужно удалить, и это вопрос жизни или смерти", - рассказал он.

По его словам, врачи предупредили о чрезвычайной опасности распространения инфекции.

"Один из его врачей сказал, что следующие два-три дня являются критическими... Они волновались о развитии инфекции - сепсиса или гангрены. Плоть почернела и отмирала", - рассказал Томас.

Отцу Меган Маркл ампутировали ногу после экстренной операции: что известноТомас Маркл с сыном и дочерью (скриншот)

Сейчас отца Маркл готовят к еще одной операции - на этот раз по удалению тромба в области левого бедра.

Как отмечает издание, именно Томас-младший является основным опекуном отца.

Он лично доставил его в больницу в городе Себу, где семья сейчас проживает, после чего пациента перевели в более крупное медицинское учреждение для экстренного вмешательства.

Сообщается, что Маркл-старший переехал на Филиппины, пытаясь начать новую жизнь подальше от мучительных воспоминаний, связанных с напряженными отношениями с дочерью Меган.

Отцу Меган Маркл ампутировали ногу после экстренной операции: что известноТомас Маркл с сыном и дочерью (скриншот)

Их конфликт обострился в 2018 году после скандала с подставными фото папарацци перед свадьбой Меган и принца Гарри.

Из-за двух сердечных приступов Томас тогда так и не смог присутствовать на церемонии.

В 2021 году жена принца Гарри в интервью Опры Уинфри признавалась, что чувствовала себя "преданной" из-за поступка отца.

В то же время относительно его нынешнего состояния здоровья герцогиня публичных заявлений пока не делала.

