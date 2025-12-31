ua en ru
Ср, 31 декабря Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Шоу бизнес Праздники Советы Гороскопы Интересное Спорт
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Развлечения » Шоу бизнес

"Самое трудное решение". Цымбалюк признался, как именно делал выбор в финале "Холостяка"

Среда 31 декабря 2025 19:11
UA EN RU
"Самое трудное решение". Цымбалюк признался, как именно делал выбор в финале "Холостяка" Тарас Цымбалюк (фото: instagram.com/taras.tsymbaliuk)
Автор: Сюзанна Аль Мариди

После финала романтического реалити "Холостяк" в сети не утихают обсуждения выбора главного героя. Тарас Цымбалюк дал понять, что его решение было осознанным и непростым.

Подробнее об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на бэкстейдж финала "Холостяка".

Что сказал Тарас о финале "Холостяка"

В комментарии своей подруге, актрисе Наталье Денисенко, он признался, что не ожидал от себя настоящих чувств во время участия в проекте. Самым трудным этапом для актера стало определение финалисток.

"Самым трудным решением было решить, кто идет в финал - Ирочка или Настя", - поделился Цымбалюк.

Он отметил, что сначала не доверял формату шоу и не верил, что сможет почувствовать что-то настоящее под прицелом камер. Однако впоследствии все изменилось.

"Мне реально грустно. У меня произошла трансформация, когда я начал что-то чувствовать к девушкам. Я не доверял формату, что он может стать для меня инструментом для серьезных чувств. А потом были свидания, где я просто забывал, что меня снимают", - признался он.

&quot;Самое трудное решение&quot;. Цымбалюк признался, как именно делал выбор в финале &quot;Холостяка&quot;Цымбалюк признался Денисенко, как принимал решение в финале (скриншот)

Холостяк подтвердил, что на проекте руководствовался именно чувствами. Он заверил, что девушку выбирал сердцем.

"Да, это мой выбор. Реально мой. Очень тяжелый, сознательный, но это мой выбор", - подчеркнул актер.

Он также раскрыл, какая из участниц больше всего понравилась его родителям. Ею оказалась именно победительница шоу Надин Головчук.

"Я был шокирован, что мои родители впервые видят девушку и она им реально понравилась", - добавил он.


Что известно о финале "Холостяка"

За сердце главного героя шоу соревновались три девушки - Надин, Ирочка и Настя, но заветное кольцо получила только одна.

Как дальше сложились отношения Надин и Тараса, станет известно уже после выхода постшоу проекта, премьера которого состоится 2 января в 19:00 на СТБ.

Ранее мы писали, как Настя из "Холостяка" прокомментировала финал шоу, а также как Ирочка умилила реакцией на "вылет".

Вас также может заинтересовать:

Читайте РБК-Украина в Google News
Холостяк Новости шоу-бизнеса Тарас Цымбалюк Звезды шоу-бизнеса
Новости
После дела "Мидас": в набсовет "Энергоатома" избрали независимых экспертов
После дела "Мидас": в набсовет "Энергоатома" избрали независимых экспертов
Аналитика
Обстрелы не склоняют украинцев к переговорам с Россией: интервью с социологом Антиповичем
Милан Леличруководитель рубрик Политика и Мир Обстрелы не склоняют украинцев к переговорам с Россией: интервью с социологом Антиповичем