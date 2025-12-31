ua en ru
"Найважче рішення". Цимбалюк зізнався, як саме робив вибір у фіналі "Холостяка"

Середа 31 грудня 2025 19:11
"Найважче рішення". Цимбалюк зізнався, як саме робив вибір у фіналі "Холостяка" Тарас Цимбалюк (фото: instagram.com/taras.tsymbaliuk)
Автор: Сюзанна Аль Маріді

Після фіналу романтичного реаліті "Холостяк" у мережі не вщухають обговорення вибору головного героя. Тарас Цимбалюк дав зрозуміти, що його рішення було усвідомленим і непростим.

Детальніше про це пише РБК-Україна з посиланням на бекстейдж фіналу "Холостяка".

Що сказав Тарас про фінал "Холостяка"

У коментарі своїй подрузі, акторці Наталці Денисенко, він зізнався, що не очікував від себе справжніх почуттів під час участі у проєкті. Найважчим етапом для актора стало визначення фіналісток.

"Найважчим рішенням було вирішити, хто йде у фінал - Ірочка чи Настя", - поділився Цимбалюк.

Він наголосив, що спочатку не довіряв формату шоу та не вірив, що зможе відчути щось справжнє під прицілом камер. Проте згодом все змінилося.

"Мені реально сумно. У мене відбулася трансформація, коли я почав щось відчувати до дівчат. Я не довіряв формату, що він може стати для мене інструментом для серйозних почуттів. А потім були побачення, де я просто забував, що мене знімають", - зізнався він.

&quot;Найважче рішення&quot;. Цимбалюк зізнався, як саме робив вибір у фіналі &quot;Холостяка&quot;Цимбалюк зізнався Денисенко, як ухвалював рішення у фіналі (скриншот)

Холостяк підтвердив, що на проєкті керувався саме почуттями. Він запевнив, що дівчину обирав серцем.

"Так, це мій вибір. Реально мій. Дуже важкий, свідомий, але це мій вибір", - наголосив актор.

Він також розкрив, яка з учасниць найбільше сподобалася його батькам. Нею виявилася саме переможниця шоу Надін Головчук.

"Я був шокований, що мої батьки вперше бачать дівчину і вона їм реально сподобалась", - додав він.


Що відомо про фінал "Холостяка"

За серце головного героя шоу змагалися три дівчини - Надін, Ірочка та Настя, але заповітну каблучку отримала лише одна.

Як далі склалися стосунки Надін та Тараса, стане відомо вже після виходу постшоу проєкту, прем'єра якого відбудеться 2 січня о 19:00 на СТБ.

Раніше ми писали, як Настя з "Холостяка" прокоментувала фінал шоу, а також як Ірочка розчулила реакцією на "виліт".

