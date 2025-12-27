ua en ru
Сб, 27 декабря Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Шоу бизнес Праздники Советы Гороскопы Интересное Спорт
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Развлечения » Шоу бизнес

"Печет от боли": Настя обратилась к Цымбалюку после финала "Холостяка"

Суббота 27 декабря 2025 21:41
UA EN RU
"Печет от боли": Настя обратилась к Цымбалюку после финала "Холостяка" Настя из "Холостяка" сделала эмоциональное заявление (фото: instagram.com/polovynkina_)
Автор: Полина Иваненко

Проектный менеджер Настя Половинкина впервые высказалась о финале "Холостяка", на котором с ней попрощался Тарас Цымбалюк.

Об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на пост из Instagram финалистки.

Что написала Настя из "Холостяка"

"Это была тяжелая церемония. Хотя, накануне такое невероятное свидание мечты. Так странно, еще несколько минут назад улыбаться и делать фото со всеми, дурачиться в номере, мечтать, а потом почувствовать, что не можешь дышать, потому что печет от боли в груди", - призналась Половинкина.

"Когда зашла в зал и подошла к Тарасу уже все поняла, по глазам... Просто не хотела верить. Не слышала тогда ни одного слова и не помню, даже как дошла до машины и что говорила", - добавила она.

26 декабря Настя захотела посмотреть эфир, чтобы услышать слова, которые ей говорил Тарас. И она снова вернулась к тем эмоциям.

"Да, мне было действительно больно. После просмотра я снова вспомнила те ощущения. Спасибо всем, кто в тот день был рядом. Кто приехал в номер поддержать, дал время выговориться и просто обнимал. Кто слушал и просто не спрашивал. Вы знаете, как безгранично я вам благодарна", - призналась участница реалити.

&quot;Печет от боли&quot;: Настя обратилась к Цымбалюку после финала &quot;Холостяка&quot;Настя Половинкина (фото: instagram.com/polovynkina_)

После финала она поняла, что иногда не надо искать какие-то причины. Также она отдельно обратилась к Цымбалюку. Оказалось, Половинкина хочет его поблагодарить.

"За разговоры, за шутки, за то, что дал понять, какой я могу быть нежной рядом с мужчиной. Это была действительно "фантомная встреча". Уже сейчас я принимаю твой выбор с благодарностью! Пусть все найдут то, что ищут", - резюмировала она.

Вас может заинтересовать

Читайте РБК-Украина в Google News
Холостяк Тарас Цымбалюк Звезды шоу-бизнеса
Новости
Украина накапливает подразделения для контрштурма в Покровске, - командующий НГУ
Украина накапливает подразделения для контрштурма в Покровске, - командующий НГУ
Аналитика
"Зеленского в Москве встретят тепло". Как россияне в плену оправдывают войну
Юлия Акимоваруководитель рубрики Происшествия "Зеленского в Москве встретят тепло". Как россияне в плену оправдывают войну