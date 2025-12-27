"Печет от боли": Настя обратилась к Цымбалюку после финала "Холостяка"

Что написала Настя из "Холостяка"

"Это была тяжелая церемония. Хотя, накануне такое невероятное свидание мечты. Так странно, еще несколько минут назад улыбаться и делать фото со всеми, дурачиться в номере, мечтать, а потом почувствовать, что не можешь дышать, потому что печет от боли в груди", - призналась Половинкина.

"Когда зашла в зал и подошла к Тарасу уже все поняла, по глазам... Просто не хотела верить. Не слышала тогда ни одного слова и не помню, даже как дошла до машины и что говорила", - добавила она.

26 декабря Настя захотела посмотреть эфир, чтобы услышать слова, которые ей говорил Тарас. И она снова вернулась к тем эмоциям.

"Да, мне было действительно больно. После просмотра я снова вспомнила те ощущения. Спасибо всем, кто в тот день был рядом. Кто приехал в номер поддержать, дал время выговориться и просто обнимал. Кто слушал и просто не спрашивал. Вы знаете, как безгранично я вам благодарна", - призналась участница реалити.

Настя Половинкина (фото: instagram.com/polovynkina_)

После финала она поняла, что иногда не надо искать какие-то причины. Также она отдельно обратилась к Цымбалюку. Оказалось, Половинкина хочет его поблагодарить.

"За разговоры, за шутки, за то, что дал понять, какой я могу быть нежной рядом с мужчиной. Это была действительно "фантомная встреча". Уже сейчас я принимаю твой выбор с благодарностью! Пусть все найдут то, что ищут", - резюмировала она.