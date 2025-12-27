ua en ru
Сб, 27 декабря Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Шоу бизнес Праздники Советы Гороскопы Интересное Спорт
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Развлечения » Шоу бизнес

Надин из "Холостяка" прокомментировала свою победу: "Моя первая фотография родителям"

Суббота 27 декабря 2025 16:19
UA EN RU
Надин из "Холостяка" прокомментировала свою победу: "Моя первая фотография родителям" Надин Головчук (фото: instagram.com/nadin.holovchuk)
Автор: Сюзанна Аль Мариди

Победительница "Холостяка" с Тарасом Цымбалюком Надин Головчук поделилась эмоциями от финала проекта. Она показала символический кадр, который отправила родителям сразу после завершения съемок.

Подробнее об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Instagram Головчук.

Как Надин отреагировала на победу в "Холостяке"

После финала в соцсетях девушки появилось совместное сообщение с главным героем проекта, в котором они благодарят зрителей за поддержку.

На фото Тарас и Надин предстали в объятиях с улыбкой и держась за руки. Среди трех финалисток актер решил продолжить отношения именно с ней.

"Спасибо всем, кто был с нами", - лаконично подписала кадр пара.

Надин из &quot;Холостяка&quot; прокомментировала свою победу: &quot;Моя первая фотография родителям&quot;Тарас и Надин (фото: instagram.com/taras.tsymbaliuk)

В комментариях их поддержали ведущий шоу, его жена и близкая подруга Цимбалюка Наталья Денисенко.

  • "Горько молодым", - поддержал Григорий Решетник.
  • "Это был невероятный сезон. Поздравляю", - написала Кристина Решетник.
  • "Это было красиво", - добавила Денисенко.

Сама же Головчук позже в сторис умилила кадром, который прислала родителям после победы в проекте. На фото девушка позирует с кольцом на пальце.

"Моя первая фотография родителям, когда получила телефон", - поделилась она.

Надин из &quot;Холостяка&quot; прокомментировала свою победу: &quot;Моя первая фотография родителям&quot;Победительница "Холостяка" показала, какое фото подправила родителям (скриншот)

Как Надин победила в финале "Холостяка"

Последнее свидание пары было романтическим и страстным одновременно. Тарас воссоздал их знакомство, устроив прогулку по Львову. Затем они занялись гончарным искусством и даже устроили купание в ванной посреди яблоневого сада.

В финале Цымбалюк признался, что не может давать обещаний, но готов рискнуть ради чувств. В конце концов он вручил заветное кольцо именно Надин, сделав ее победительницей проекта.

"Любовь - это прыжок в неизвестное. Я не могу тебе дать никаких гарантий. Но я готов совершить с тобой этот прыжок. Хочу, чтобы это стало началом нашей истории", - сказал в финале актер.

В то же время интрига относительно будущего пары еще сохраняется. Уже в следующую пятницу, 2 января, в пост-шоу "Холостяк" зрители узнают, смогли ли Надин и Тарас построить отношения после завершения проекта.

Вас также может заинтересовать:

Читайте РБК-Украина в Google News
Холостяк Новости шоу-бизнеса Звёзды
Новости
Тревога 10 часов, дома без тепла и света: что известно о последствиях обстрела Киева на сейчас
Тревога 10 часов, дома без тепла и света: что известно о последствиях обстрела Киева на сейчас
Аналитика
"Зеленского в Москве встретят тепло". Как россияне в плену оправдывают войну
Юлия Акимоваруководитель рубрики Происшествия "Зеленского в Москве встретят тепло". Как россияне в плену оправдывают войну