Почему УЕФА не отстранил Израиль от соревнований: все детали решения
УЕФА решил отложить голосование относительно возможного приостановления членства Израиля в организации.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Athletic.
УЕФА отложил голосование по членству Израиля
Ранее на этой неделе ожидалось, что УЕФА проведет экстренное заседание для обсуждения членства страны после официального обращения федерации футбола Турции и поддержки со стороны других национальных ассоциаций.
Причиной стало обострение конфликта в Секторе Газа и отчет независимой комиссии ООН, в котором действия Израиля были квалифицированы как геноцид против палестинцев.
Израиль категорически отрицает эти обвинения.
Почему решение отложили
По словам Монтальяни, УЕФА согласился перенести голосование в связи с инициативой президента США Дональда Трампа, который предложил план мирного урегулирования. 30 мая американский лидер заявил, что Израиль и ХАМАС приблизились к договоренности о прекращении огня на 60 дней.
"УЕФА отложит голосование и подождет план мира. Но, прежде всего, [Футбольная ассоциация Израиля] является членом УЕФА. Это решение УЕФА, и я уважаю их процесс", - подчеркнул Монтальяни.
Следующее заседание Исполкома УЕФА запланировано на 3 декабря.
Кто выступает за отстранение Израиля
По данным RMC Sport, федерации Норвегии, Испании и Турции настаивают на отстранении Израиля от международных турниров.
Ситуацию внимательно отслеживает и Англия. Amnesty International и ряд экспертов по правам человека ООН также призвали УЕФА и ФИФА применить санкции, заявляя, что спорт не может оставаться в стороне в ситуации войны.
Во время матча Лиги чемпионов между "Галатасараем" и "Ливерпулем" фанаты вывесили баннеры с надписями: "Человечество потеряло совесть в Газе", "Дайте жить младенцам в Газе", "Свободная мира".
Реакция ФИФА
Президент ФИФА Джанни Инфантино во время заседания совета организации в Цюрихе заявил, что футбол не может решать геополитические проблемы, но должен способствовать миру и единству.
"Наши мысли с теми, кто страдает в многочисленных конфликтах. Самое важное послание, которое футбол может донести сейчас, - это послание мира и единства", - сказал Инфантино для ВВС.
Израиль в отборе ЧМ-2026
Сборная Израиля участвует в отборе на чемпионат мира-2026 в группе I вместе с Норвегией, Италией, Эстонией и Молдовой. После пяти матчей команда имеет девять очков и занимает третье место, отставая на шесть баллов от лидера - Норвегии.
Следующий поединок Израиль проведет против норвежцев 11 октября. Параллельно клуб "Маккаби Тель-Авив" выступает в Лиге Европы.
Чемпионат мира 2026 года будут принимать США, Мексика и Канада. Администрация Дональда Трампа уже заявила, что готова противодействовать попыткам помешать участию Израиля в международных соревнованиях.
Хотя окончательного решения по отстранению Израиля УЕФА пока не принял, давление на футбольные организации со стороны отдельных государств, международных структур и правозащитников растет.
