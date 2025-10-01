ua en ru
Зинченко пропустит матчи сборной Украины: что произошло с футболистом

Среда 01 октября 2025 12:23
Зинченко пропустит матчи сборной Украины: что произошло с футболистом Александр Зинченко (фото: Getyy Images)
Автор: Екатерина Урсатий

Защитник "Ноттингема" Александр Зинченко не поможет сборной Украины в следующих матчах квалификации чемпионата мира против Исландии и Азербайджана.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на аккаунт "ТаТоТаке" в соцсети Telegram.

Травма во время игры АПЛ

28 сентября в матче Премьер-лиги против "Сандерленда" (0:1) Зинченко получил повреждение приводящей мышцы и доиграл поединок с травмой.

После углубленного медицинского осмотра стало понятно, что 28-летний украинец не сможет принять участие в ближайших матчах "Ноттингема", в частности против "Мидтьюлланда" в Лиге Европы и "Ньюкасла" в чемпионате.

Отсутствие в сборной Украины

Из-за травмы Зинченко пропустит и октябрьские матчи сборной Украины в квалификации на чемпионат мира-2026.

Напомним, подопечные Сергея Реброва 10 октября сыграют против Исландии на выезде. А 13 октября встретятся с Азербайджаном в Польше на номинально домашнем стадионе.

После двух туров Украина имеет один балл и занимает третье место в квартете D. Франция возглавляет группу, имея 6 очков. Исландия занимает второе место с 3 очками, а сборная Азербайджана занимает последнее место в группе, также имея 1 очко, но со счетом мячей 1:6.

Напрямую на ЧМ выйдет только лучшая команда квартета. Коллектив, который займет второе место, будет играть в плейоф, где разыграют четыре путевки на турнир.

Статистика Зинченко в сезоне

В нынешнем сезоне Зинченко провел четыре матча во всех турнирах за "Ноттингем" на правах аренды от лондонского "Арсенала". Его отсутствие в сборной может серьезно повлиять на оборонительные действия команды в октябрьских матчах.

Напомним, Зинченко выступает за "Ноттингем Форест" на правах аренды из "Арсенала".

Ранее рассказали о первых словах Реброва после матча с Азербайджаном.

Также читайте, какие сборные уже пробились на чемпионат мира-2026.

