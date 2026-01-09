Украинские звезды "Бенфики" - в топ-10 самых ценных игроков: результаты престижных рейтингов
Украинские легионеры португальской "Бенфики" Анатолий Трубин и Георгий Судаков оказались среди самых ценных игроков мира по версии Международного центра спортивных исследований (CIES Football Observatory).
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальные соцсети организации.
Лучшие вне топ-5
Судаков попал в число игроков с самой высокой оценочной трансферной стоимостью, выступающих вне топ-5 сильнейших европейских лиг (Англия, Испания, Италия, Германия и Франция). Украинец занял 9-е место с оценкой 48,7 млн евро.
Возглавил рейтинг форвард бразильского "Палмейраса" Витор Роке, трансферная стоимость которого, по подсчетам CIES, составляет 85,2 млн евро.
Самые дорогие игроки вне топ-5 лиг:
- Витор Роке ("Палмейрас") - 85,2 млн евро
- Саму Агехова ("Порту") - 75,7 млн евро
- Жовани Кенда ("Спортинг") - 70,1
- Родригу Мора ("Порту") - 64,1
- Виктор Фрогольдт ("Порту") - 61,9
- Эвангелос Павлидис ("Бенфика") - 60,5
- Виктор Осимхен ("Галатасарай") - 50,3
- Матео Ретеги ("Аль-Кадисия") - 50,2
- Георгий Судаков ("Бенфика") - 48,7
- Гонсалу Инасиу ("Спортинг") - 44,8
Трубин среди самых дорогих вратарей мира
Кроме этого, CIES опубликовал рейтинг самых дорогих вратарей мира. В него попал голкипер "Бенфики" Анатолий Трубин. Он разделил 9-10-е места с вратарем "Вильярреала" Луисом Жуниором. Обоих оценили в 40,4 млн евро.
Лидером рейтинга стал итальянец Джанлуиджи Доннарумма, который сейчас выступает за "Манчестер Сити". Его стоимость CIES оценил в 81,4 млн евро.
Топ-10 самых дорогих вратарей мира:
- Джанлуиджи Доннарумма ("Манчестер Сити") - 81,4 млн евро
- Люка Шевалье (ПСЖ) - 60
- Барт Вербрюгген ("Брайтон") - 58,5
- Жоан Гарсия ("Барселона") - 50,8
- Роберт Санчес ("Челси") - 47,6
- Миле Свилар ("Рома") - 45
- Робин Руфс ("Сандерленд") - 43,2
- Квивин Келлехер ("Брентфорд") - 41,6
- Анатолий Трубин ("Бенфика") - 40,4
- Луис Жуниор ("Вильярреал") - 40,4
Что такое CIES Football Observatory
Международный центр спортивных исследований (CIES) - независимая научно-образовательная организация, расположенная в городе Невшатель (Швейцария).
Был создан в 1995 году как совместное предприятие ФИФА, Университета Невшателя, а также города и кантона Невшатель. Он имеет исследовательскую группу под названием CIES Football Observatory, которая занимается статистическими футбольными исследованиями.
