Довбик забил, но проблемы продолжаются: что случилось в матче Серии А (видео)

Вторник 06 января 2026 21:26
UA EN RU
Довбик забил, но проблемы продолжаются: что случилось в матче Серии А (видео) Фото: Артем Довбик отличился впервые за два месяца (x.com/OfficialASRoma)
Автор: Андрей Костенко

Украинский форвард итальянской "Ромы" Артем Довбик впервые за два месяца отметился голом в чемпионате Италии. Произошло это в матче 19-го тура Серии А против "Лечче".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат встречи.

Старт на скамейке и гол конкурента

После восстановления от травмы Довбик третий раз подряд попал в заявку римского клуба, однако поединок начал на скамейке запасных.

Главный тренер "Ромы" Джан Пьеро Гасперини сделал ставку на 21-летнего ирландского нападающего Эвана Фергюсона. Именно он открыл счет уже на 14-й минуте, удачно завершив передачу Пауло Дибалы.

До перерыва ирландец имел возможность оформить дубль, однако голкипер "Лечче" спас команду после опасного удара.

Как отличился Довбик

Довбик появился на поле на 60-й минуте, заменив Фергюсона. Уже через 11 минут украинец отметился результативным действием.

После подачи с углового удара мяч оказался у Никколо Пизилли, который пробил с лету. После рикошета именно Довбик подкорректировал траекторию мяча и отправил его в сетку ворот - 2:0.

Опять травма

Впрочем, поединок завершился для украинца не лучшим образом. На 86-й минуте Довбик получил повреждение и был вынужден покинуть поле. Вместо него вышел 19-летний швейцарский полузащитник Алессандро Романо.

Напомним, что только в конце декабря форвард вернулся в общую группу после предыдущей травмы.

Поединок так и завершился со счетом 2:0 в пользу римлян.

Статистика украинца

В сезоне-2025/26 Довбик провел за "Рому" 16 матчей во всех турнирах, в которых забил три гола и отдал одну результативную передачу.

Благодаря победе над "Лечче" римский клуб поднялся на промежуточное четвертое место в турнирной таблице Серии А, имея 36 очков. Лидирует "Интер", у которого 39 пунктов.

Следующий поединок "Рома" проведет в субботу, 10 января - в чемпионате Италии против "Сассуоло".

Ранее мы писали, что талант "Динамо" покорил европейский рейтинг и заинтересовал "Ливерпуль".

Также читайте о футболистах сборной Украины, которые могут сменить клуб в зимнее трансферное окно.

