"Рома" возвращает Довбика в Испанию: какие есть варианты прямо сейчас

Перед стартом зимнего тансферного периода в Европе, итальянская "Рома" начала активную работу по поиску потенциальных покупателей, или арендаторов украинского нападающего Артема Довбика.

Что ответил "Атлетико"

По информации авторитетного инсайдера Фабрицио Романо, "Рома" предложила Довбика мадридскому "Атлетико".

Клубы сейчас ведут переговоры по нападающему Джакомо Распадори. Параллельно "волки" пытались включить в сделку и Довбика, которым мадридцы когда-то интересовались. Впрочем, в испанской столице не захотели брать форварда, ведь в их составе есть норвежец Александер Серлот, похожий по характеристикам с украинцем.

Интересно, что Довбик был близок к переходу в "Атлетико" летом 2024 года - тогда говорилось, что стороны даже согласовывали условия контракта. Но в итоге украинец присоединился к "Роме".

Другие варианты

По данным инсайдера, "Рома" продолжает поиски потенциального покупателя. Римляне также обращались с соответствующими предложениями к клубам из чемпионатов Англии и Испании.

Сейчас известно об осторожной заинтересованности "Бетиса". Как сообщает журналист Даниэль Эскудеро, клуб из Севильи не против усилиться нападающим, но его отпугивает высокая рыночная стоимость украинца, которая составляет 20 миллионов евро.

"Бетис" рассматривает возможность аренды Артема с правом последующего выкупа. Именно такая схема ранее была применена в отношении бразильского экс-игрока "Манчестер Юнайтед" Антони.

Довбик в Испании и после: что известно

Именно в чемпионате Испании Артем провел лучший год в своей карьере. Сменив летом 2023 года "Днепр-1" на "Жирону", он провел на Пиренеях блестящую кампанию.

Стал с 24-мя голами лучшим бомбардиром Ла Лиги и помог команде впервые попасть в число призеров чемпионата. "Жирона" финишировала третьей, вслед за грандами - "Реалом" и "Барселоной". Сам форвард попал в список претендентов на "Золотой мяч"-2024.

Перейдя летом 2024 года в "Рому", украинец в первый сезон забил за итальянский клуб 12 голов в 28-ми матчах. Но с приходом на тренерский мостик команды Джан Пьеро Гасперини, ограничился тремя выходами в стартовом составе, а в 14 матчах всех турниров забил лишь два гола.

Контракт украинца с "Ромой" действует до лета 2029 года. Его трансфер стоил римлянам 30,5 млн евро.