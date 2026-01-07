Новая травма Довбика: сколько пропустит форвард "Ромы"
Украинский нападающий "Ромы" Артем Довбик вынужденно выбыл из игры из-за травмы, полученной в матче 19-го тура Серии А против "Лечче". Стали известны предварительные сроки восстановления футболиста.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky Sport Italia.
Как Довбик получил травму
В матче с "Лечче" Артем вышел на поле на 60-й минуте, заменив Эвана Фергюсона. Уже через 11 минут украинец отметился забитым мячом, сделав счет 2:0.
Впрочем, на 86-й минуте форвард почувствовал дискомфорт в мышце левого бедра и был вынужден досрочно покинуть поле.
Каковы сроки восстановления
По информации итальянских СМИ, 28-летний украинец получил повреждение мышцы левого бедра первой степени. Из-за этой травмы Довбик пропустит минимум две недели.
Это не первая травма Довбика в текущем сезоне. Ранее он пропустил почти два месяца (с начала ноября до конца декабря) также из-за проблем с мышцами бедра.
Статистика украинца в сезоне
В нынешнем сезоне Артем Довбык провел за "Рому" 17 матчей во всех турнирах, в которых забил три гола и отдал две результативные передачи. В Серии А на его счету - три мяча и один ассист.
После 19-ти туров чемпионата Италии "Рома" имеет 36 очков и занимает пятое место в турнирной таблице.
