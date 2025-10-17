Умер Эйс Фрейли - гитарист и сооснователь легендарной группы Kiss

В четверг, 16 октября, умер Пол Дэниел " Эйс" Фрейли - гитарист и сооснователь легендарной американской группы Kiss. Музыканту было 74 года.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Variety .

Причина смерти

По сообщению СМИ со ссылкой на его семью, артист умер от последствий падения. Отметим, что около месяца назад он сильно травмировался.

"Мы совершенно опустошены и убиты горем. В последние минуты его жизни нам посчастливилось окружить его любящими, заботливыми, умиротворяющими словами, мыслями, молитвами и намерениями, когда он покинул этот мир. Мы бережно храним все его лучшие воспоминания, его смех и чтим его силу и доброту, которыми он одарил других. Масштаб его кончины колоссален и превосходит всякое понимание. Вспоминая все его невероятные жизненные достижения, мы стараемся не забывать об Эйсе!" - сказано в заявлении семьи.

Биография Эйса Фрейли

Пол Дэниел "Эйс" Фрейли родился 27 апреля 1951 года в Бронксе, Нью-Йорк. Известный своим участием в легендарной рок-группе Kiss, он стал одной из самых культовых фигур в мире хард-рока.

Именно он создал один из самых узнаваемых сценических образов "Спейсмена", который стал визитной карточкой группы.

Начало карьеры в Kiss

История Эйса в Kiss началась 4 января 1973, когда он ответил на объявление, которое разместили Пол Стэнли, Джин Симмонс и другие участники группы.

Прийдя на прослушивание, Фрейли выглядел довольно эксцентрично: он был в разных ботинках, имел необычные усы и без всякого смущения начал разогреваться, пока другой гитарист еще играл.

Когда Эйс начал играть, группа поняла, что имеет дело с талантом. Его приняли в коллектив на условиях, что он сбреет усы, хотя Фрейли сделал это с большой неохотой.

Вклад в творчество группы

Фрейли не только играл, но и активно участвовал в создании имиджа группы. Именно он разработал стилизованный логотип Kiss и предложил Стэнли наложить звезду на его глаз, что стало еще одним символом группы. Его образ космического гитариста с гримом и горящей гитарой стал иконой рок-культуры.

Эйс принял участие в записи дебютного альбома Kiss (1974), а в период 1976-1980 годов группа пережила самый большой расцвет своей карьеры.

Отметим, что его песня "Shock Me" стала хитом и его личным гимном после того, как он получил электрический шок на сцене во время одного из концертов.

Сольная карьера и возвращение в Kiss

После ухода из Kiss в 1982 году, Эйс Фрейли продолжил сольную карьеру, создав собственную группу "Frehley's Comet".

После нескольких лет успешной деятельности он вернулся в Kiss в 1995 году для участия в программе MTV Unplugged, а в 1996 году группа восстановила классический состав, ставший известным в рок-музыке.

Уже в 2000 году, после выхода ставшего платиновым альбома Psycho Circus, Эйс покинул группу во второй раз, объявив о своем прощании с коллективом.

Более поздние годы

После второго выхода из Kiss Эйс Фрейли снова сосредоточился на сольной карьере. Он выпустил несколько альбомов, а его музыка приобрела популярность среди старых фанатов и новых слушателей. В 2009 году вышел его альбом "Anomaly", а в 2011 - автобиография "No Regrets", попавшая в топ-10 книг месяца по версии "The New York Times".

Наследие

Несмотря на многочисленные изменения в составе Kiss и его неоднократные уходы из группы, Эйс Фрейли оставил незабываемый след в музыкальном мире.

За свою карьеру он вошел в список лучших гитаристов тяжелого металла по версии "Guitar World". Его творчество и наследие продолжают вдохновлять миллионы слушателей по всему миру.

Эйс Фрейли в 1977 году (фото: wikipedia.org)