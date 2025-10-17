Умер Эйс Фрейли - гитарист и сооснователь легендарной группы Kiss
В четверг, 16 октября, умер Пол Дэниел "Эйс" Фрейли - гитарист и сооснователь легендарной американской группы Kiss. Музыканту было 74 года.
Причина смерти
По сообщению СМИ со ссылкой на его семью, артист умер от последствий падения. Отметим, что около месяца назад он сильно травмировался.
"Мы совершенно опустошены и убиты горем. В последние минуты его жизни нам посчастливилось окружить его любящими, заботливыми, умиротворяющими словами, мыслями, молитвами и намерениями, когда он покинул этот мир. Мы бережно храним все его лучшие воспоминания, его смех и чтим его силу и доброту, которыми он одарил других. Масштаб его кончины колоссален и превосходит всякое понимание. Вспоминая все его невероятные жизненные достижения, мы стараемся не забывать об Эйсе!" - сказано в заявлении семьи.
Биография Эйса Фрейли
Пол Дэниел "Эйс" Фрейли родился 27 апреля 1951 года в Бронксе, Нью-Йорк. Известный своим участием в легендарной рок-группе Kiss, он стал одной из самых культовых фигур в мире хард-рока.
Именно он создал один из самых узнаваемых сценических образов "Спейсмена", который стал визитной карточкой группы.
Начало карьеры в Kiss
История Эйса в Kiss началась 4 января 1973, когда он ответил на объявление, которое разместили Пол Стэнли, Джин Симмонс и другие участники группы.
Прийдя на прослушивание, Фрейли выглядел довольно эксцентрично: он был в разных ботинках, имел необычные усы и без всякого смущения начал разогреваться, пока другой гитарист еще играл.
Когда Эйс начал играть, группа поняла, что имеет дело с талантом. Его приняли в коллектив на условиях, что он сбреет усы, хотя Фрейли сделал это с большой неохотой.
Вклад в творчество группы
Фрейли не только играл, но и активно участвовал в создании имиджа группы. Именно он разработал стилизованный логотип Kiss и предложил Стэнли наложить звезду на его глаз, что стало еще одним символом группы. Его образ космического гитариста с гримом и горящей гитарой стал иконой рок-культуры.
Эйс принял участие в записи дебютного альбома Kiss (1974), а в период 1976-1980 годов группа пережила самый большой расцвет своей карьеры.
Отметим, что его песня "Shock Me" стала хитом и его личным гимном после того, как он получил электрический шок на сцене во время одного из концертов.
Сольная карьера и возвращение в Kiss
После ухода из Kiss в 1982 году, Эйс Фрейли продолжил сольную карьеру, создав собственную группу "Frehley's Comet".
После нескольких лет успешной деятельности он вернулся в Kiss в 1995 году для участия в программе MTV Unplugged, а в 1996 году группа восстановила классический состав, ставший известным в рок-музыке.
Уже в 2000 году, после выхода ставшего платиновым альбома Psycho Circus, Эйс покинул группу во второй раз, объявив о своем прощании с коллективом.
Более поздние годы
После второго выхода из Kiss Эйс Фрейли снова сосредоточился на сольной карьере. Он выпустил несколько альбомов, а его музыка приобрела популярность среди старых фанатов и новых слушателей. В 2009 году вышел его альбом "Anomaly", а в 2011 - автобиография "No Regrets", попавшая в топ-10 книг месяца по версии "The New York Times".
Наследие
Несмотря на многочисленные изменения в составе Kiss и его неоднократные уходы из группы, Эйс Фрейли оставил незабываемый след в музыкальном мире.
За свою карьеру он вошел в список лучших гитаристов тяжелого металла по версии "Guitar World". Его творчество и наследие продолжают вдохновлять миллионы слушателей по всему миру.
