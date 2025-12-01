Мудрик возвращается, но не в "Челси": известно когда сыграет украинец после отстранения за допинг

Год без футбола

Украинский футболист больше года не выходил на поле из-за отстранения после положительного допинг-теста. В его организме обнаружили мельдоний - входящий в список препаратов, которые повышают выносливость.

Мудрика отстранили от матчей и тренировок "Челси" и сборной Украины в декабре 2024 года. В случае доказательства вины ему грозила дисквалификация до четырех лет.

Результаты повторного анализа до сих пор не обнародованы, хотя установленный срок уже истек.

Известно также, что недавно футболист успешно прошел тест на детекторе лжи, доказав, что не употреблял допинг намеренно. Об этом писало британское Daily Mail.

Точная дата возвращения

Во время расследования футболист сотрудничает с ведущей юридической компанией Morgan Sports Law, которую ранее привлекали к апелляции по аналогичному делу Поля Погба. Французскому хавбеку удалось сократить срок дисквалификации с четырех лет до 18 месяцев и он уже вернулся на поле.

Возможно, опытные адвокаты внесли свой вклад и в деле украинца. По крайней мере в Англии утверждают, что Мудрик вскоре вернется в игру. Сообщили даже точную дату - 17 января 2026 года.

Пока не в "Челси"

Также известны планы "Челси" относительно украинца, который не имел игровой практики больше года.

По данным источника, наиболее вероятным вариантом является полугодовая аренда во французский "Страсбур" во время зимнего трансферного окна.

Французский клуб входит в холдинг, контролируемый владельцем "Челси", что значительно упрощает переговоры.

Цель аренды - помочь Мудрику набрать форму и вернуться в АПЛ в статусе полноценного игрока.

По сообщениям британских СМИ, сейчас Мудрик тренируется с персональным тренером и поддерживает форму, ожидая официального разрешения вернуться на поле.

Мудрик в Лондоне: статистика и контракт

Мудрик перебрался в "Челси" из донецкого "Шахтера" в январе 2023 года за 70 млн евро и еще 30 млн - в виде бонусов.

За почти два года вингер провел в составе команды 73 матча, забил 10 голов и отдал 8 ассистов.

Контракт Мудрика с лондонским клубом действует до 30 июня 2031 года.