Цыганков ассистирует против "Реала", Ярмолюк вырвал победу для "Брентфорда": сенсации в топ-лигах
В европейских чемпионатах прошли насыщенные футбольные выходные, в котором украинские игроки оказались как в центре триумфов, так и неудач.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат матчей.
Ярмолюк - "джокер" "Брентфорда" в драматическом матче с "Бернли"
До 80-й минуты встреча "Брентфорда" с "Бернли" оставалась безголевой, однако напряжение разорвалось в последние минуты. Сначала хозяева получили пенальти после фола Туанзебе, а Игорь Тьяго хладнокровно открыл счет.
"Бернли" быстро сравнял с точки благодаря удару Флемминга, но это не спасло гостей. На 85-й минуте на поле вышел Егор Ярмолюк, и уже в следующей атаке именно он выиграл подбор и разогнал комбинацию, которая завершилась вторым голом Тьяго.
В добавленное время Уаттара установил окончательные 3:1 после еще одного ассиста Хендерсона. Ярмолюк сыграл 14 минут на высоком уровне, а "Брентфорд" сократил отставание от зоны Лиги чемпионов до трех баллов.
Разгром "Эвертона" и неудачный матч для Миколенко
"Ириски" принимали "Ньюкасл" после громкой победы над МЮ, но матч пошел наперекосяк с первой минуты. Эланга легко переиграл Миколенко в спринте, что привело к угловому и быстрому голу Чау.
После этого "Эвертон" не сдержал натиска гостей, Пикфорд допустил досадную ошибку после удара Майли, а перед перерывом Вольтемаде увеличил преимущество, воспользовавшись несогласованностью в обороне, где Миколенко оставил соперника без офсайда.
Даже VAR был не в пользу хозяев - не зафиксировал игру рукой Барнса в собственной штрафной, зато отменил гол Барри. Единственный точный удар у "Эвертона" на счету Дьюсбери-Холла - 1:4. Обе команды завершили вечер с 18 очками.
"Брайтон" прервал победную серию "Ноттингем Форест"
"Ноттингем Форест" после трех побед подряд подходил к игре в отличном настроении, но "Брайтон" быстро охладил соперника. В конце первого тайма Максим Де Кейпер открыл счет.
Во второй половине Мац Селс и Барт Вербругген устроили шоу, спасая свои ворота, однако ошибка Морато на 88-й минуте подарила Цимасу шанс, и юный игрок удвоил преимущество гостей.
"Брайтон" поднялся на пятую строчку, "Форест" остался в шаге от зоны вылета.
"Бенфика": Судаков и Трубин отыграли полный матч
В Португалии "Бенфика" Жозе Моуринью еле вырвала победу над "Насьоналем" - 2:1. Хозяева повели после гола Рамиерса на 60-й минуте, однако в конце основного времени Престианни сравнял счет, а на 90+5 Павлидис принес гостям победу.
Георгий Судаков и Анатолий Трубин отыграли весь матч. "Бенфика" с 28 очками осталась третьей в таблице.
"Дженоа" ожила под руководством де Росси
"Дженоа" впервые за 239 дней выиграла дома, одолев "Верону" 2:1. После гола Белгали генуэзцы ответили точными ударами Коломбо и Торсби.
Руслан Малиновский мог сделать счет комфортным со штрафного, но голкипер спас гостей.
Забарный - второй матч подряд в запасе, ПСЖ снова без очков
В центральном матче тура Лиги 1 ПСЖ уступил "Монако" 0:1. Илья Забарный весь поединок провел на скамейке запасных, а стартовую пару центрбеков составили Маркиньос и Пачо.
Единственный гол забил Минамино на 80-й минуте. Несмотря на поражение, ПСЖ удерживает первое место, но может потерять лидерство в случае победы "Марселя".
Цыганков оформил ассист в матче с "Реалом"
В Примере два украинца вышли в старте "Жироны" на встречу с "Реалом". В конце первого тайма Виктор Цыганков в касание отдал тонкий пас на Унахи, который открыл счет.
Однако на 67-й минуте пенальти, заработанный Винисиусом, реализовал Мбаппе. Цыганков отыграл 72 минуты, Ванат - 83. "Жирона" осталась в зоне вылета с 12 очками.
Тяжелая победа "Наполи" над "Ромой"
Перед игрой Станислав Лоботка отмечал, что матч с "Ромой" станет тестом для "Наполи" после кризиса. Так и произошло - единственный гол гости забили после потери Коне у чужой штрафной.
Комбинация Хёйлунд - Нерес завершилась точным ударом бразильца. Во втором тайме "Рома" пыталась отыграться, но Дибала и Балданци не смогли прорвать оборону.
"Наполи" удержал минимальную победу, а римляне, которые имели на два дня меньше отдыха, не выдержали темпа.
