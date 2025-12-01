ua en ru
Пн, 01 декабря Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Шоу бизнес Праздники Советы Гороскопы Интересное Спорт
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Развлечения » Спорт

Цыганков ассистирует против "Реала", Ярмолюк вырвал победу для "Брентфорда": сенсации в топ-лигах

Понедельник 01 декабря 2025 07:32
UA EN RU
Цыганков ассистирует против "Реала", Ярмолюк вырвал победу для "Брентфорда": сенсации в топ-лигах Виктор Цыганков (фото: Getty Images)
Автор: Екатерина Урсатий

В европейских чемпионатах прошли насыщенные футбольные выходные, в котором украинские игроки оказались как в центре триумфов, так и неудач.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат матчей.

Ярмолюк - "джокер" "Брентфорда" в драматическом матче с "Бернли"

До 80-й минуты встреча "Брентфорда" с "Бернли" оставалась безголевой, однако напряжение разорвалось в последние минуты. Сначала хозяева получили пенальти после фола Туанзебе, а Игорь Тьяго хладнокровно открыл счет.

"Бернли" быстро сравнял с точки благодаря удару Флемминга, но это не спасло гостей. На 85-й минуте на поле вышел Егор Ярмолюк, и уже в следующей атаке именно он выиграл подбор и разогнал комбинацию, которая завершилась вторым голом Тьяго.

В добавленное время Уаттара установил окончательные 3:1 после еще одного ассиста Хендерсона. Ярмолюк сыграл 14 минут на высоком уровне, а "Брентфорд" сократил отставание от зоны Лиги чемпионов до трех баллов.

Разгром "Эвертона" и неудачный матч для Миколенко

"Ириски" принимали "Ньюкасл" после громкой победы над МЮ, но матч пошел наперекосяк с первой минуты. Эланга легко переиграл Миколенко в спринте, что привело к угловому и быстрому голу Чау.

После этого "Эвертон" не сдержал натиска гостей, Пикфорд допустил досадную ошибку после удара Майли, а перед перерывом Вольтемаде увеличил преимущество, воспользовавшись несогласованностью в обороне, где Миколенко оставил соперника без офсайда.

Даже VAR был не в пользу хозяев - не зафиксировал игру рукой Барнса в собственной штрафной, зато отменил гол Барри. Единственный точный удар у "Эвертона" на счету Дьюсбери-Холла - 1:4. Обе команды завершили вечер с 18 очками.

"Брайтон" прервал победную серию "Ноттингем Форест"

"Ноттингем Форест" после трех побед подряд подходил к игре в отличном настроении, но "Брайтон" быстро охладил соперника. В конце первого тайма Максим Де Кейпер открыл счет.

Во второй половине Мац Селс и Барт Вербругген устроили шоу, спасая свои ворота, однако ошибка Морато на 88-й минуте подарила Цимасу шанс, и юный игрок удвоил преимущество гостей.

"Брайтон" поднялся на пятую строчку, "Форест" остался в шаге от зоны вылета.

"Бенфика": Судаков и Трубин отыграли полный матч

В Португалии "Бенфика" Жозе Моуринью еле вырвала победу над "Насьоналем" - 2:1. Хозяева повели после гола Рамиерса на 60-й минуте, однако в конце основного времени Престианни сравнял счет, а на 90+5 Павлидис принес гостям победу.

Георгий Судаков и Анатолий Трубин отыграли весь матч. "Бенфика" с 28 очками осталась третьей в таблице.

"Дженоа" ожила под руководством де Росси

"Дженоа" впервые за 239 дней выиграла дома, одолев "Верону" 2:1. После гола Белгали генуэзцы ответили точными ударами Коломбо и Торсби.

Руслан Малиновский мог сделать счет комфортным со штрафного, но голкипер спас гостей.

Забарный - второй матч подряд в запасе, ПСЖ снова без очков

В центральном матче тура Лиги 1 ПСЖ уступил "Монако" 0:1. Илья Забарный весь поединок провел на скамейке запасных, а стартовую пару центрбеков составили Маркиньос и Пачо.

Единственный гол забил Минамино на 80-й минуте. Несмотря на поражение, ПСЖ удерживает первое место, но может потерять лидерство в случае победы "Марселя".

Цыганков оформил ассист в матче с "Реалом"

В Примере два украинца вышли в старте "Жироны" на встречу с "Реалом". В конце первого тайма Виктор Цыганков в касание отдал тонкий пас на Унахи, который открыл счет.

Однако на 67-й минуте пенальти, заработанный Винисиусом, реализовал Мбаппе. Цыганков отыграл 72 минуты, Ванат - 83. "Жирона" осталась в зоне вылета с 12 очками.

Тяжелая победа "Наполи" над "Ромой"

Перед игрой Станислав Лоботка отмечал, что матч с "Ромой" станет тестом для "Наполи" после кризиса. Так и произошло - единственный гол гости забили после потери Коне у чужой штрафной.

Комбинация Хёйлунд - Нерес завершилась точным ударом бразильца. Во втором тайме "Рома" пыталась отыграться, но Дибала и Балданци не смогли прорвать оборону.

"Наполи" удержал минимальную победу, а римляне, которые имели на два дня меньше отдыха, не выдержали темпа.

Ранее мы рассказали, кто из украинских футболистов лидирует по матчам в топ-лигах.

Также читайте, что сказал Гарри Кейн о своем переходе в "Барселону".

Читайте РБК-Украина в Google News
Украина Футбол
Новости
"Для мира нужна еще одна сторона". Рубио и Умеров подвели итоги встречи в США
"Для мира нужна еще одна сторона". Рубио и Умеров подвели итоги встречи в США
Аналитика
Конец эпохи Ермака. Почему Зеленский уволил главу ОП и что это изменит
Милан Леличруководитель рубрик Политика и Мир Конец эпохи Ермака. Почему Зеленский уволил главу ОП и что это изменит