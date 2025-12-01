Мудрик повертається, але не в "Челсі": відомо коли зіграє українець після відсторонення за допінг

Рік без футболу

Український футболіст більше року не виходив на поле через відсторонення після позитивного допінг-тесту. У його організмі виявили мельдоній – що входить до списку препаратів, які підвищують витривалість.

Мудрика усунули від матчів та тренувань "Челсі" і збірної України у грудні 2024 року. У разі доведення провини йому загрожувала дискваліфікація до чотирьох років.

Результати повторного аналізу досі не оприлюднені, хоча встановлений термін уже сплив.

Відомо також, що нещодавно футболіст успішно пройшов тест на детекторі брехні, довівши, що не вживав допінг навмисно. Про це писало британське Daily Mail.

Точна дата повернення

Під час розслідування футболіст співпрацює з провідною юридичною компанією Morgan Sports Law, яку раніше залучали до апеляції у аналогічній справі Поля Погба. Французькому хавбеку вдалось скоротити термін дискваліфікації з чотирьох років до 18 місяців і він вже повернувся на поле.

Можливо, досвідчені адвокати зробили свій внесок і в справі українця. Принаймні в Англії стверджують, що Мудрик незабаром повернеться в гру. Повідомили навіть точну дату – 17 січня 2026 року.

Поки не в "Челсі"

Також відомі плани "Челсі" щодо українця, який не мав ігрової практики більше року.

За даними джерела, найбільш вірогідним варіантом є піврічна оренда до французького "Страсбура" під час зимового трансферного вікна.

Французький клуб входить до холдингу, контрольований власником "Челсі", що значно спрощує переговори.

Мета оренди – допомогти Мудрику набрати форму та повернутися до АПЛ у статусі повноцінного гравця.

За повідомленнями британських ЗМІ, нині Мудрик тренується з персональним тренером та підтримує форму, очікуючи офіційного дозволу повернутися на поле.

Мудрик у Лондоні: статистика та контракт

Мудрик перебрався до "Челсі" з донецького "Шахтаря" у січні 2023 року за 70 млн євро та ще 30 млн – у вигляді бонусів.

За майже два роки вінгер провів у складі команди 73 матчі, забив 10 голів та віддав 8 асистів.

Контракт Мудрика з лондонським клубом чинний до 30 червня 2031 року.