Главная » Развлечения » Спорт

Пример для Мудрика: чемпион мира вернулся в футбол после длительной дисквалификации (видео)

Воскресенье 23 ноября 2025 15:52
Пример для Мудрика: чемпион мира вернулся в футбол после длительной дисквалификации (видео) Фото: Поль Погба (ligue1.com)
Автор: Андрей Костенко

Чемпион мира-2018 в составе сборной Франции Поль Погба снова вышел на поле после более чем двухлетней паузы. Полузащитник провел свой первый официальный поединок после дисквалификации за нарушение антидопинговых правил.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт Лиги 1.

Как прошло возвращение

32-летняя звезда, имеющий действующий контракт с "Монако", вышел на замену на 85-й минуте в матче 13-го тура чемпионата Франции. Монегаски играли на выезде с "Ренном". Трибуны встретили его появление аплодисментами.

К тому времени команда Поля уступала со счетом 0:4. Погба провел на поле 11 минут, за которые успел сделать: 14 точных передач из 15-ти (93%), 3 перехвата и 1 удачный отбор.

"Монако" смог отыграть один мяч, однако уступил - 1:4.

Это был первый официальный матч Погба с сентября 2023 года, когда он еще играл за "Ювентус" в поединке Серии А против "Эмполи". Всего вне футбола француз провел 881 день.

За что Погба получил дисквалификацию

В 2023 году хавбек сдал положительный тест на тестостерон. Сначала ему грозила четырехлетняя дисквалификация, однако в октябре 2024-го Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS) сократил срок до 18 месяцев. Поэтому в марте 2025-го футболист получил право вернуться к соревнованиям.

В ноябре 2024 года "Ювентус" разорвал контракт с Погба, и летом 2025-го он перешел в "Монако" на правах свободного агента, подписав соглашение до 2027 года.

Несмотря на это, Погба почти девять месяцев не выходил на поле из-за необходимости набрать форму и нескольких мелких травм.

Реакция футболиста

Погба эмоционально прокомментировал свое возвращение:

"Футбол для меня не закончился. Мы работали и ждали более двух лет, чтобы вернуться - и это произошло. Я был очень тронут, когда увидел, как болельщики встали и аплодировали. Я не ожидал этого, спасибо всем", - цитирует игрока ESPN.

Кто такой Поль Погба

Уроженец пригорода Парижа, воспитывался в "Торси" и "Гавре". В 16 лет попал в академию английского "Манчестер Юнайтед".

Дебютировал за "красных дьяволов" в сезоне-2011/12. Далее отказался подписать с МЮ новый контракт и бесплатно перебрался в "Ювентус". Стал лидером туринцев и через 4 года вернулся на "Олд Траффорд" за 105 млн евро. Однако, сполна проявить себя в рядах манкунианцев не сумел.

Перед сезоном-2022/23 снова вернулся в "Юве" свободным агентом, но фактически весь год перед дисквалификацией пропустил из-за травм.

В коллекции трофеев футболиста - 4 Скудетто, Лига Европы-2016/17 и другие командные кубки. В составе сборной Франции стал чемпионом мира в 2018 году и триумфовал в Лиге наций-2020/21.

Ранее мы рассказали, как Яремчук показал класс в "Олимпиакосе" после травмы.

Также узнайте о тайной свадьбе звезды "Барселоны" с украинской моделью.

