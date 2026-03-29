У Мисс Таиланд прямо на сцене выпали зубы: она не растерялась (видео)

10:24 29.03.2026 Вс
2 мин
Неудобный момент во время конкурса красоты не помешал участнице продолжить шоу
aimg Иванна Пашкевич
У Мисс Таиланд прямо на сцене выпали зубы: она не растерялась (видео) Мисс Таиланд пережила конфуз на сцене (скриншот из видео)

18-летняя Камолван Чанаго во время выступления на конкурсе "Мисс Гранд Таиланд 2026" оказалась в неловкой ситуации: прямо на сцене у нее сместились виниры. Несмотря на это, девушка не растерялась, быстро взяла себя в руки и продолжила шоу.

Подробнее об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на PEOPLE.

Подробности конфуза с винирами

Инцидент произошел в среду, 25 марта, во время предварительного этапа конкурса "Мисс Гранд Таиланд 2026".

В этот момент Камолван Чанаго выступала с речью на сцене, когда ее верхние виниры сместились прямо во рту, из-за чего ее слова на мгновение стали неразборчивыми.

После этого девушка быстро отвернулась, поправила их и почти мгновенно вернулась к выступлению.

Далее она уже невозмутимо продолжила свое шествие по сцене, демонстрируя розовое блестящее платье и меховую накидку, улыбалась, позировала и завершила выход под аплодисменты зала.

В сети реакция на этот момент оказалась бурной.

У Мисс Таиланд прямо на сцене выпали зубы: она не растерялась (видео)Мисс Таиланд пережила конфуз на сцене (скриншот из видео)

"Она справилась с этим лучше, чем большинство из нас. Или это самый культовый момент в истории конкурсов красоты?", - сказал один из зрителей.

Другой комментатор тоже обратил внимание на выдержку конкурсантки, хотя и признал, что ситуация была очень неловкой.

"Как стыдно. Я бы просто умерла. Это так впечатляет, что она продолжила, будто ничего и не произошло", - сказал второй зритель.

Организаторы конкурса также прокомментировали курьез, который произошел на сцене.

По их словам, несмотря на неожиданную ситуацию, конкурс прошел без сбоев.

"Она справилась с ситуацией, проявив профессионализм и выдержку, и мероприятие продолжилось без помех. Мы гордимся ее уверенностью и сценическим присутствием на протяжении всего конкурса", - отметил спикер конкурса.

Известно, что в "Мисс Гранд Таиланд 2026" принимают участие 77 представительниц Таиланда.

Победительница национального конкурса представит страну на "Мисс Гранд Интернешнл 2026", который должен состояться в Индии в октябре.

Финал "Мисс Гранд Таиланд" запланирован на 28 марта в зале MGI в Бангкоке.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
В The Telegraph объяснили, почему Украина до сих пор не вступила в НАТО
