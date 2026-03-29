У Міс Таїланд просто на сцені випали зуби: вона не розгубилася (відео)

10:24 29.03.2026 Нд
2 хв
Незручний момент під час конкурсу краси не завадив учасниці продовжити шоу
aimg Іванна Пашкевич
У Міс Таїланд просто на сцені випали зуби: вона не розгубилася (відео) Міс Таїланд пережила конфуз на сцені (скріншот з відео)

18-річна Камолван Чанаго під час виступу на конкурсі "Міс Гранд Таїланд 2026" опинилася в незручній ситуації: просто на сцені в неї змістилися вініри. Попри це, дівчина не розгубилася, швидко взяла себе в руки й продовжила шоу.

Детальніше про це пише РБК-Україна з посиланням на PEOPLE.

Подробиці конфузу з вінірами

Інцидент стався в середу, 25 березня, під час попереднього етапу конкурсу "Міс Гранд Таїланд 2026".

У цей момент Камолван Чанаго виступала з промовою на сцені, коли її верхні вініри змістилися просто в роті, через що її слова на мить стали нерозбірливими.

Після цього дівчина швидко відвернулася, поправила їх і майже миттєво повернулася до виступу.

Далі вона вже незворушно продовжила свою ходу сценою, демонструючи рожеву блискучу сукню та хутряну накидку, усміхалася, позувала й завершила вихід під оплески залу.

У мережі реакція на цей момент виявилася бурхливою.

У Міс Таїланд просто на сцені випали зуби: вона не розгубилася (відео)

“Вона впоралася з цим краще, ніж більшість із нас. Чи це найкультовіший момент в історії конкурсів краси?”, - сказав один з глядачів.

Інший коментатор теж звернув увагу на витримку конкурсантки, хоча й визнав, що ситуація була дуже незручною.

"Як соромно. Я б просто померла. Це так вражає, що вона продовжила, ніби нічого й не сталося", - сказав другий глядач.

Організатори конкурсу також прокоментували курйоз, який стався на сцені.

За їхніми словами, попри несподівану ситуацію, конкурс пройшов без збоїв.

"Вона впоралася з ситуацією, проявивши професіоналізм і витримку, і захід продовжився без перешкод. Ми пишаємося її впевненістю та сценічною присутністю протягом усього конкурсу", - зазначив речник конкурсу.

Відомо, що в "Міс Гранд Таїланд 2026" беруть участь 77 представниць Таїланду.

Переможниця національного конкурсу представить країну на "Міс Гранд Інтернешнл 2026", який має відбутися в Індії в жовтні.

Фінал "Міс Гранд Таїланд" запланований на 28 березня в залі MGI у Бангкоку.

Новини
У The Telegraph пояснили, чому Україна досі не вступила до НАТО
У The Telegraph пояснили, чому Україна досі не вступила до НАТО
