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"Мисс Украина Вселенная" покорила Канны элегантным образом в шелковом белом платье (фото)

Воскресенье 27 июля 2025 15:10
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"Мисс Украина Вселенная" покорила Канны элегантным образом в шелковом белом платье (фото) Анна Неплях (фото: instagram.com/neplyah)
Автор: Иванна Пашкевич

В Каннах продолжается сезон отпусков и светских выходов - и среди гостей Лазурного побережья появилась и "Мисс Украина Вселенная" Анна Неплях. Модель привлекла внимание своим элегантным образом, который прекрасно сочетает расслабленный гламур с французским шиком.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Instagram модели.

Звезда выбрала для вечернего выхода изящное белое платье-комбинацию из деликатного шелка от украинского бренда Maison Extra, которое идеально подчеркнуло ее фигуру и грациозность.

Глубокое декольте, прозрачные вставки и едва уловимый блеск ткани добавили образу чувственности, но в то же время он остался сдержанным и элегантным.

&quot;Мисс Украина Вселенная&quot; покорила Канны элегантным образом в шелковом белом платье (фото)Анна Неплях (фото: instagram.com/neplyah)

Завершили лук статусные аксессуары: классическая сумка Chanel с фирменной цепочкой, массивный золотой браслет и многоуровневое ожерелье с крестами от Grains De Verre.

Анна собрала волосы в гладкий пучок, сделав акцент на лице, макияж оставила естественным с легким сиянием - идеальный выбор для теплой вечерней атмосферы Французской Ривьеры.

Анна Неплях (фото: instagram.com/neplyah)

Напомним, ранее победительница конкурса красоты "Мисс Украина Вселенная-2021" Анна Неплях показалась из больницы и сообщила, что у нее обнаружили новообразование, из-за чего ей пришлось лечь на операционный стол.

На данный момент, по ее словам, все хорошо.

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Красота Мисс Украина Вселенная
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