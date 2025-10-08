"Мы не нарушали правил": в сборной Украины отреагировали на наказание от ФИФА

ФИФА дисквалифицировала полузащитника юношеской сборной Украины U-20 Геннадия Синчука перед матчем 1/8 финала чемпионата мира-2025 против Испании. Украинская сторона не согласна с наказанием и заявила, что действует в соответствии со всеми регламентными нормами.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Украинской ассоциации футбола.
Дисциплинарный комитет ФИФА рассмотрел дело украинского полузащитника Геннадия Синчука и установил, что футболист нарушил статью 13.1 Дисциплинарного кодекса ФИФА, которая регламентирует принципы честной игры, добропорядочности и соблюдения правил организации.
Нарушение касалось поединка Украина - Парагвай, который состоялся 3 октября 2025 года на чемпионате мира (U-20) в Чили.
По решению ФИФА, Синчук был отстранен на один матч - он не смог принять участие в игре 1/8 финала против Испании.
Кроме дисквалификации, на футболиста наложен штраф в размере 1 500 швейцарских франков.
На уплату суммы отведено 30 дней с момента получения уведомления. В случае неуплаты ФИФА оставляет за собой право принять дополнительные санкции.
Украинская ассоциация футбола начала служебное расследование относительно обстоятельств инцидента. Как сообщает сайт ФИФА, детали нарушения не разглашаются.
В то же время по информации "Динамомании", во время матча с Парагваем Синчук находился в технической зоне, хотя имел действующую дисквалификацию. Такое поведение противоречит правилам ФИФА, что и стало причиной нового наказания.
Отмечается, что сборная Украины планирует подать апелляцию с целью отмены решения.
Руководитель украинской делегации на чемпионате мира U-20 Дмитрий Пелин заявил, что сборная придерживалась всех требований ФИФА, а решение комитета вызвало удивление.
"Мы удивлены таким быстрым и строгим решением дисциплинарных органов ФИФА и убеждены, что со стороны футболиста не было нарушения регламентных норм. Геннадий прибыл на стадион вместе с командой и в сопровождении официального представителя ФИФА поднялся на трибуну, где занял место, определенное для него", - сказал Пелин в комментарии сайту "Tribuna".
Функционер уточнил, что сборная действовала в соответствии с указаниями делегата ФИФА.
"Делегат ФИФА четко подчеркнул, что игрок не имеет права находиться в раздевалке, тоннеле, на скамейке запасных или в технической зоне. Мы придерживались этих требований. Делегат разрешил футболисту выполнить легкую разминку перед матчем, после чего Синчук вернулся на трибуну и оставался там в течение всего поединка", - добавил он.
Без Синчука молодежная сборная Украины уступила Испании в матче 1/8 финала чемпионата мира-2025 со счетом 0:1. Единственный гол встречи на 24-й минуте забил нападающий "Реал Бетиса" Пабло Гарсия.
Команда Дмитрия Михайленко прошла в плей-офф, заняв первое место в группе B с семью очками. На групповом этапе украинцы переиграли Южную Корею, обыграли Парагвай и сыграли вничью с Панамой.
