"Ми не порушували правил": у збірній України відреагували на покарання від ФІФА

Синчука визнали винним у порушенні правил ФІФА

Дисциплінарний комітет ФІФА розглянув справу українського півзахисника Геннадія Синчука та встановив, що футболіст порушив статтю 13.1 Дисциплінарного кодексу ФІФА, яка регламентує принципи чесної гри, доброчесності та дотримання правил організації.

Порушення стосувалося поєдинку Україна - Парагвай, який відбувся 3 жовтня 2025 року на чемпіонаті світу (U-20) у Чилі.

За рішенням ФІФА, Синчука було відсторонено на один матч - він не зміг взяти участь у грі 1/8 фіналу проти Іспанії.

Крім дискваліфікації, на футболіста накладено штраф у розмірі 1 500 швейцарських франків.

На сплату суми відведено 30 днів з моменту отримання повідомлення. У разі несплати ФІФА залишає за собою право вжити додаткових санкцій.

УАФ проводить власне розслідування

Українська асоціація футболу розпочала службове розслідування щодо обставин інциденту. Як повідомляє сайт ФІФА, деталі порушення не розголошуються.

Водночас за інформацією "Динамоманії", під час матчу з Парагваєм Синчук перебував у технічній зоні, хоча мав діючу дискваліфікацію. Така поведінка суперечить правилам ФІФА, що й стало причиною нового покарання.

Зазначається, що збірна України планує подати апеляцію з метою скасування рішення.

Реакція української сторони

Керівник української делегації на чемпіонаті світу U-20 Дмитро Пєлін заявив, що збірна дотримувалася всіх вимог ФІФА, а рішення комітету викликало подив.

"Ми здивовані таким швидким і суворим рішенням дисциплінарних органів ФІФА та переконані, що з боку футболіста не було порушення регламентних норм. Геннадій прибув на стадіон разом із командою і в супроводі офіційного представника ФІФА піднявся на трибуну, де зайняв місце, визначене для нього", - сказав Пєлін у коментарі сайту "Tribuna".

Функціонер уточнив, що збірна діяла відповідно до вказівок делегата ФІФА.

"Делегат ФІФА чітко наголосив, що гравець не має права перебувати в роздягальні, тунелі, на лаві запасних чи в технічній зоні. Ми дотримувалися цих вимог. Делегат дозволив футболісту виконати легку розминку перед матчем, після чого Синчук повернувся на трибуну та залишався там протягом усього поєдинку", - додав він.