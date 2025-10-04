Украина с первого места вышла в 1/8 финала ЧМ-2025: видео голов
Молодежная сборная Украины одержала важную победу над Парагваем в заключительном матче группового этапа чемпионата мира по футболу U-20.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат матча.
Решающий матч группы
В первом тайме обе команды действовали осторожно, но после перерыва игра значительно оживилась.
На старте второй половины Максим Деркач, только выйдя на замену, открыл счет.
GOAL: MAKSYM DERKACH OPENS THE SCORING FOR UKRAINE!— TheGoalsZone (@TheGoalsZone) October 3, 2025
Ukraine U20 1-0 Paraguay U20
pic.twitter.com/1XPK2DU7y6
Однако уже через несколько минут парагвайцы сравняли - автоголом отметился Мельниченко после прострела соперника.
GOAL: WHAT A GOAL FROM CÉSAR MIÑO!— TheGoalsZone (@TheGoalsZone) October 3, 2025
Ukraine U20 1-1 Paraguay U20
pic.twitter.com/AB5d7YdVk4
Ключевым моментом стал эпизод на 80-й минуте, когда Пономаренко прорвался через центр поля и нанес точный удар в дальний угол.
¡Victoria y liderato!— Deportes RPC (@deportes_rpc) October 3, 2025
Ucrania se quedó con liderato del grupo B, después de vencer 2-1 a Paraguay en la tercera fecha del Mundial Sub-20. #FutbolRPC @FIFAWorldCup pic.twitter.com/G09bbtIk4p
Победа со счетом 2:1 позволила "сине-желтым" завершить групповой раунд на первом месте и пробиться в 1/8 финала.
Пятый выход в плей-офф
Для украинской молодежки это уже пятый в истории выход в стадию плей-офф мирового форума. И отмечу, что наша команда ни разу не завершала выступления на групповой стадии.
Когда следующий матч
Соперник сборной Украины в 1/8 финала определится после завершения всех поединков группового этапа. "Сине-желтые" сыграют против одной из команд, которые займут второе место в своих группах.
Поединок за выход в четвертьфинал состоится в ночь на среду, 8 октября, в 02:00 по киевскому времени.
Ранее мы сообщили, кого вызвали в молодежную сборную U-21 на матчи отбора Евро-2027.
Также читайте, какой состав сборной Украины объявил Сергей Ребров на матчи отбора ЧМ-2026.
Кроме того, смотрите, как выглядит мяч чемпионата мира-2026, и узнайте в чем его уникальность.