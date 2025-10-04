Украина с первого места вышла в 1/8 финала ЧМ-2025: видео голов

Молодежная сборная Украины одержала важную победу над Парагваем в заключительном матче группового этапа чемпионата мира по футболу U-20.

Решающий матч группы

В первом тайме обе команды действовали осторожно, но после перерыва игра значительно оживилась.

На старте второй половины Максим Деркач, только выйдя на замену, открыл счет.

Однако уже через несколько минут парагвайцы сравняли - автоголом отметился Мельниченко после прострела соперника.

Ключевым моментом стал эпизод на 80-й минуте, когда Пономаренко прорвался через центр поля и нанес точный удар в дальний угол.

Победа со счетом 2:1 позволила "сине-желтым" завершить групповой раунд на первом месте и пробиться в 1/8 финала.

Пятый выход в плей-офф

Для украинской молодежки это уже пятый в истории выход в стадию плей-офф мирового форума. И отмечу, что наша команда ни разу не завершала выступления на групповой стадии.

Когда следующий матч

Соперник сборной Украины в 1/8 финала определится после завершения всех поединков группового этапа. "Сине-желтые" сыграют против одной из команд, которые займут второе место в своих группах.

Поединок за выход в четвертьфинал состоится в ночь на среду, 8 октября, в 02:00 по киевскому времени.