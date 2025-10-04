ua en ru
Украина с первого места вышла в 1/8 финала ЧМ-2025: видео голов

Суббота 04 октября 2025 00:55
UA EN RU
Украина с первого места вышла в 1/8 финала ЧМ-2025: видео голов Украина победила Парагвай на ЧМ-2025 (фото: uaf.ua)
Автор: Екатерина Урсатий

Молодежная сборная Украины одержала важную победу над Парагваем в заключительном матче группового этапа чемпионата мира по футболу U-20.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат матча.

Решающий матч группы

В первом тайме обе команды действовали осторожно, но после перерыва игра значительно оживилась.

На старте второй половины Максим Деркач, только выйдя на замену, открыл счет.

Однако уже через несколько минут парагвайцы сравняли - автоголом отметился Мельниченко после прострела соперника.

Ключевым моментом стал эпизод на 80-й минуте, когда Пономаренко прорвался через центр поля и нанес точный удар в дальний угол.

Победа со счетом 2:1 позволила "сине-желтым" завершить групповой раунд на первом месте и пробиться в 1/8 финала.

Пятый выход в плей-офф

Для украинской молодежки это уже пятый в истории выход в стадию плей-офф мирового форума. И отмечу, что наша команда ни разу не завершала выступления на групповой стадии.

Когда следующий матч

Соперник сборной Украины в 1/8 финала определится после завершения всех поединков группового этапа. "Сине-желтые" сыграют против одной из команд, которые займут второе место в своих группах.

Поединок за выход в четвертьфинал состоится в ночь на среду, 8 октября, в 02:00 по киевскому времени.

Ранее мы сообщили, кого вызвали в молодежную сборную U-21 на матчи отбора Евро-2027.

Также читайте, какой состав сборной Украины объявил Сергей Ребров на матчи отбора ЧМ-2026.

Кроме того, смотрите, как выглядит мяч чемпионата мира-2026, и узнайте в чем его уникальность.

