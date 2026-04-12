"Мне нужна честная игра": Фьюри выдвинул требование Усику ради проведения исторической трилогии

Победное возвращение Фьюри

Поединок в Лондоне стал для Фьюри первым выступлением после тяжелых поражений от Усика в 2024 году.

Британец одержал победу над Махмудовым единогласным решением судей. Это успех стал для него первым с октября 2023 года, когда "Цыганский король" победил раздельным решением судей Франсиса Нганну. После триумфа Фьюри вновь заговорил о титульных амбициях.

Усик или Джошуа: приоритеты британца

Главной целью Фьюри остается "бой за Британию" против Энтони Джошуа, который лично наблюдал за поединком с трибун. Однако Тайсон уже готовит "план Б" на случай отказа соотечественника.

"Я хочу драться с Энтони Джошуа. И все. Или если Эй Джей этого не хочет, то тогда давайте сделаем трилогию с Усиком. Но мне нужна чертова честная игра", - эмоционально заявил Фьюри.

Тайсон Фьюри говорит, что если Энтони Джошуа не захочет драться, он возьмет бой с Александром Усиком в трилогическом поединке.#FuryMakhmudov pic.twitter.com/pVEi5H52hY - Netflix Sports (@netflixsports) 11 апреля 2026 года

Интересно, что еще накануне боя Тайсон был настроен агрессивно. Отвечая на вопрос о трилогии с украинцем, он отрезал: "Да пусть он идет на**. Вот что я скажу". Однако после победы риторика британца стала более прагматичной.

Готов ли украинец к трилогии

Усик, который уже дважды побеждал Фьюри, ранее отмечал, что планирует провести три боя до завершения карьеры. И последний из них - именно против "Цыганского короля".

Менеджер украинца Эгис Климас подтвердил готовность чемпиона к третьему поединку, хотя и выразил сомнение относительно последовательности британца.

"Мы готовы, но Фьюри слишком непостоянен в своих решениях - то он уходит из спорта, то возвращается", - отметил Климас.

Тайсон Фьюри против Александра Усика (фото: Getty Images)

Усик - Фьюри: история соперничества

Усик и Фьюри дважды встречались на ринге. И именно украинец нанес сопернику два поражения. Кроме него британца за 16 лет его профессиональной карьеры не смог одолеть никто.

Первая встреча состоялась 18 мая 2024 года в аравийском Эр-Рияде. Александр победил "Цыганского короля" разделенным решением судей, отобрал у него титул WBC и стал абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе.

Реванш состоялся на той же аравийской арене 21 декабря 2024 года. Это противостояние завершилось победой украинца уже единогласным решением арбитров.

Фьюри, однако, проигравшим себя не признал. Заявив, что оба поединка на самом деле завершились в его пользу, британец объявил о завершении карьеры. Однако уже через год он решил вернуться.