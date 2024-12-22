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"Ограбление" и "более легкий бой": что сказали Усик и Фьюри после реванша

Эр-Рияд, Воскресенье 22 декабря 2024 13:15
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"Ограбление" и "более легкий бой": что сказали Усик и Фьюри после реванша Фото: Усик пробивает защиту Фьюри (x.com/DAZNBoxing)
Автор: Андрей Костенко

Выдав качественный поединок на ринге, Александр Усик, Тайсон Фьюри и некоторые люди из окружения боксеров немного "помахали кулаками" после драки.

РБК-Украина собрало фрагменты словесной перепалки.

Бой на Kingdom Arena в аравийском Эр-Рияде завершился победой Усика единогласным решением судей. Украинец сохранил чемпионские пояса WBA, WBC и WBO в супертяжелом весе.

Фьюри: "Со мной поступили несправедливо"

Британец после второго поражения в карьере, конечно был недоволен. Он уверен, что сделал достаточно, чтобы именно его признали победителем.

"Клянусь Богом, я думал, что выиграл как минимум с преимуществом в три раунда, - цитирует Фьюри BBC, - Я контролировал бой и у меня нет сомнений, что я выиграл. Думаю, Усик получил рождественский подарок, но это не вина Александра. Когда ты не выигрываешь нокаутом, ты не можешь гарантировать победу. Но я всегда буду чувствовать, что со мной поступили несправедливо".

Британец выразил уверенность, что его "ограбили" так же, как и в майской встрече с Усиком: "Я думаю, что выиграл оба боя".

Относительно дальнейшей карьеры, ответил в своем стиле: "Вы можете увидеть меня снова в бою. А можете и не увидеть".

Свои "пять пенсов" добавил и промоутер Фьюри Фрэнк Уоррен.

"Это как вообще, что Тайсону отдали всего четыре раунда? Это безумие. Это просто невозможно, - гневался он, - Фьюри контролировал поединок, боксировал очень хорошо и заставлял Усика отступать".

О будущем своего подопечного промоутер также высказался туманно: "Посмотрим, что будет. Все зависит от Тайсона. Бой только завершился, и сейчас эмоции зашкаливают".

Усик: "Фьюри сделал меня сильнее"

На послематчевой пресс-конференции Усика попросили прокомментировать слова британской стороны.

"Дядюшка Фрэнк? Думаю, он просто слепой, - потешил Усик ответом относительно реакции Уоррена, - Если Тайсон действительно считает, что эта победа - подарок мне на Рождество... Ну ОК. Спасибо богу, но не Тайсону".

В целом же, по мнению украинца, этот поединок сложился для него легче, чем первое противостояние. "Бой был легким. Не то, чтобы совсем легким. Было проще, чем в первом поединке".

А о Фьюри чемпион сказал так: "Он мой лучший друг. Я очень его уважаю. Фьюри - очень сложный соперник, он делает меня еще сильнее. Не скажу, что он прямо мотивирует меня, но это сильный соперник. Реальный здоровяк, крутой боец, классный дядя. Мы провели с ним 24 раунда. Это уже история бокса".

&quot;Ограбление&quot; и &quot;более легкий бой&quot;: что сказали Усик и Фьюри после реванша

Усик после поединков с Фьюри (коллаж: DAZN Boxing)

Ранее проанализировали все возможные варианты продолжения карьеры Александра Усика.

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