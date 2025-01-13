"Это было невероятно!" Тайсон Фьюри объявил о завершении карьеры

Тайсон Фьюри, один из самых ярких чемпионов тяжелого веса в истории бокса, заявил о завершении профессиональной карьеры после поражения от украинца Александра Усика.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Instagram-аккаунт британца, где боксер выложил свое видеообращение.

"Я хотел бы объявить о завершении боксерской карьеры", - сказал Фьюри.

Свое обращение он дополнил описанием.

"Спасибо, это было невероятно! Спасибо всем, кто был рядом и помогал! С Новым годом. Иисус - Король. Ныне и во веки веков", - отметил Тайсон в публикации.

Стоит отметить, что "Цыганский король" неоднократно заявлял о завершении карьеры, но впоследствии возвращался на ринг. Поэтому вопрос об окончательном завершении его боксерской карьеры остается открытым.

Отметим также, что еще недавно в мире бокса активно обсуждался бой Фьюри - Джошуа. Он гипотетически должен был состояться в 2025 году на стадионе "Уэмбли" в Лондоне.

Чем запомнился Тайсон Фьюри

Фьюри родился в 1988 году в Манчестере. Он начал заниматься боксом в 10 лет под руководством отца Джона Фьюри. Его любительская карьера включала 35 боев, из которых он выиграл 31 (26 нокаутом) и проиграл 4.

В профи Фьюри провел 37 боев: 34 победы (24 нокаутом), 2 поражения (оба от Усика) и 1 ничья (против Деонтея Уайлдера).

В 2015 году Тайсон победил Владимира Кличко и тем самым завоевал титулы WBA, IBF, WBO, IBO и The Ring, положив конец 11-летнему доминированию украинского чемпиона.

Основные достижения Фьюри в профессиональном боксе:

Чемпион мира по версии WBC

Бывший чемпион мира по версиям IBF, WBA (Super), WBO, IBO.

Чемпион по версии журнала The Ring

Чемпион Европы по версии EBU.

Обладатель наград "Боксер года" в 2015 и 2020 годах.

Он известен своим неортодоксальным стилем боя, высоким ростом и значительным размахом рук. Фьюри также прославился своими эпатажными выходками и заявлениями как до, так и после боев.

Последний свой бой Тайсон провел 21 декабря 2024 года в Эр-Рияде. Это был бой-реванш против Александра Усика за титулы чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO и WBC. Усик одержал победу единогласным решением судей со счетом 116-112, защитив свои чемпионские пояса.

После этого поединка британец сказал журналистам на пресс-конференции, что "не знает", будет ли еще боксировать.

"Возможно, да, а может - и нет... Я еду домой. У меня сейчас отпуск. Я хочу провести время с семьей", - сказал боксер.